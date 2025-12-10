Nadal torna a cobrar vida a Fals: compte enrere per al Pessebre Vivent del Bages, amb una funció extra per Reis
En total es faran 16 sessions, una més que l'any passat, repartides en vuit dies diferents
S'apropa Nadal i això és sinònim d'una nova edició del Pessebre Vivent del Bages a les Torres de Fals, al municipi de Fonollosa. En aquesta 47a edició es podran veure un total de 16 sessions, una més que l'any passat, repartides en vuit dies compresos entre el 20 de desembre i el 6 de gener. Les entrades ja estan disponibles a través d'internet.
Arran de la gran demanda, l'edició passada ja es van ampliar les funcions, passant de 13 a 15. Enguany, n'hi han sumat una més el dia de Reis i, per tant, se'n faran 16. Així doncs, el 20, 26, 27 i 28 de desembre i l'1, 3, 4 i 6 de gener hi haurà dues representacions per dia, la primera a les sis de la tarda i la segona, a 1/4 de vuit del vespre.
El pessebre, gestionat per l'Associació Cultural Recreativa de Fals, comptarà amb 24 escenes bíbliques, que expliquen la història al voltant del naixement de l’infant Jesús, i d’altres de caràcter costumista, com la vida de poble o el mercat. Tot plegat, acompanyat d'efectes de so i llum que emfatitzen l’entorn natural del conjunt monumental de les Torres de Fals.
Malgrat que en aquesta edició no hi ha novetats, l'objectiu és "reforçar tot el que tenim", tal com detalla el coordinador general del muntatge, Francesc Parcerisas. Amb al voltant de 280 col·laboradors entre tècnics i figurants i quasi mig segle d'història, la "gran sort" d'aquest esdeveniment és que "tothom hi participa, no hi ha una edat determinada".
Fonollosa, un poble de poc més de 1.500 habitants, compta amb un nodrit calendari nadalenc. Més enllà de l'històric i consolidat Pessebre Vivent del Bages, també organitza la Nit Viva, que recrea la vida a pagès fa més d'un segle, i el Mercat de Nadal, que enguany ha rebut una injecció econòmica de la Diputació de Barcelona. Així doncs, es tracta d'una visita imprescindible durant aquestes dates.
Aforament limitat
Com ja és habitual, les sessions mantindran l’aforament limitat a 250 persones per tal de donar a l’espectacle més agilitat i fluïdesa. Al final de recorregut els participants podran fer la tradicional torrada de pa amb espetec. Les entrades per gaudir de la funció, d'aproximadament una hora, ja es poden adquirir al web pessebre.cat. El preu general és de 14 euros, però els infants de 5 a 15 anys paguen 6 euros i els majors de 65 anys, 12 euros. A més, els nens i nenes que disposin del carnet Super3, del de Cavall Fort o siguin menors de 5 anys, tenen accés gratuït.
El Pessebre Vivent del Bages, el més antic de la comarca, l’any passat va rebre 3.700 espectadors, 500 més que en les darreres edicions. Així doncs, tot apunta que en aquesta 47a edició l'èxit està quasi assegurat.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’abat de Montserrat, en la cloenda del mil·lenari: «En un món complicat i difícil, volíem ser positius i fer coses»