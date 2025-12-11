El govern d’ERC de Santpedor es reestructura després de quedar en minoria
L’executiu ha aprovat la nova distribució de responsabilitats, repartint les que tenien els dos regidors de Sumem x Santpedor que fins fa un mes en formaven part
L’Ajuntament de Santpedor ha reestructurat el cartipàs municipal amb ERC en solitari després del trencament del pacte per part Sumem x Santpedor-Junts, que formaven aliança des de principi de mandat, que ha propiciat la sortida de l’executiu dels dos regidors d’aquesta formació.
Dels dos representants de Sumem, Roser Llobera era fins fa un mes regidora d’Infància, Joventut i Participació Ciutadana i tercera tinenta d’alcaldia, mentre que Jordi Rojas era regidor de Fires i Festes i Turisme. Rojas ha comunicat en el ple d’aquesta setmana la seva renúncia a l’acta de regidor.
La decisió deixa el govern amb cinc regidors republicans, dels 13 que té el consistori. A l’oposició hi haurà els grups municipals de SEAM (amb 4 regidors), la CUP (2) i SxS-Junts (2).
La nova estructura
La regidora Marijó Aubarell manté la primera tinència d’alcaldia i el regidor Pep Illa, segueix amb la segona tinència. El regidor Jordi Hernández, passa de quart a tercer tinent d’alcaldia (abans ho era la regidora de Sumem) i la regidora Mireia Vall serà quarta tinent d’alcaldia.
La regidora Roser Llobera, ara a l’oposició, rebrà la retribució per assistència als plens i comissions informatives.
Les regidories que abans assumia Jordi Rojas queden de la següent manera. L’alcalde i regidor de Cultura, Esports, Comunicació, Patrimoni i Brigada Municipal, Agustí Comas, assumirà la part de Festes. El regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica, Jordi Hernández, assumirà Fires, Turisme i Patrimoni. El regidor Hernàndez suma, alhora, la representació a les comissions de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, de Bages Turisme i la Mancomunitat del Bages i del Moianès per l’aigua.
La regidora de Drets Socials, Gent Gran, Habitatge, Igualtat-Feminismes-LGTBI, Polítiques Digitals i Transparència i Coordinació de l’àrea de serveis a les persones, Marijó Aubarell, tindrà també la gestió de l’àrea de Joventut (Lokal de la Vila) i de Participació Ciutadana.
L’actual regidora d’Educació i Salut, Mireia Vall, agafarà el relleu de la cartera d’Infància. La regidora també serà la representant al Consell d’Infants.
El regidor Pep Illa manté les seves responsabilitats en matèria d’Urbanisme, Organització Interna, Contractació Pública, Acció Climàtica (Medi Ambient) i Mobilitat.
Les retribucions i dedicació es mantenen com fins ara, a excepció de la del regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica, Jordi Hernández, que augmenta un 15 % la seva retribució, amb una dedicació del 40%.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola