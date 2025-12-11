L'Informe de vulnerabilitat social 2024: la pressió per l'envelliment creix al Bages mentre l'atur es redueix i augmenta l’ocupació
El document destaca que una de cada cinc persones té de 65 anys en amunt a la comarca, fet que obliga a reforçar els serveis sanitaris i d'acompanyament
Pel que fa a l'ocupació, l'atur s'ha reduït 4 punts, situant-se en un 10%, i la població ocupada ha augmentat més d'un 2%
El Consell Comarcal del Bages ha presentat l’Informe de vulnerabilitat social 2024, una radiografia anual que orienta les polítiques públiques d’inclusió i convivència. Aquest document, que es va elaborar per primera vegada l'any passat, esdevé una eina de planificació per als consistoris i per al conjunt d’actors socials del territori. Entre els aspectes a destacar, hi ha l'increment de l'envelliment, la reducció de l'atur i l'augment de l'ocupació.
L'informe posa en relleu que el Bages, amb 181.711 habitants, és una comarca que envelleix i que ho fa amb una esperança de vida alta. Una de cada cinc persones té 65 anys o més (20,75%), enfront del 14,33% dels menors de 15 anys. Pel que fa a l’esperança de vida, se situa en 86,06 anys per a les dones i 80,6 per als homes. A més, les projeccions apunten a un pes creixent dels grups de 65-80 i de més de 80 anys fins al 2049, moment en què es preveu que prop d'una tercera part de la població (29,9%) sigui major de 65 anys. Aquest envelliment comporta més demanda d’atenció sanitària i de suport a la dependència, i obliga a reforçar serveis com l’ajuda a domicili i a prevenir la soledat no volguda, especialment als municipis petits i rurals, on la manca de transport i serveis incrementa el risc d’aïllament.
També destaca el percentatge d'habitants estrangers a la comarca, que suposen un 14,06%, gairebé 4 punts per sota de la mitjana catalana. Aquest segment de la població ha registrat una millora especialment significativa en ocupació. De fet, el Bages ha estat una de les zones on més ha crescut la població ocupada, amb més d'un 2,1%. També s'ha reduït l'atur en un 4%, situant-se en un 10,04% i sent així un dels territoris on més s'ha rebaixat l’últim any. Alhora, l’atur juvenil se situa al 12,4%, quasi un punt per sota de la mitjana del país.
Amb relació a la renda mitjana anual per persona, es registra un increment de 402 euros respecte de 2023, ascendint fins als 18.114 euros, tenint en compte l'existència de pobles petits amb una renda mitjana alta, però amb més desigualtat interna i entre municipis. Pel que fa a la renda garantida de ciutadania, els beneficiaris han passat de 929 el 2023 a 716 el 2024. En el cas de les pensions no contributives, en consten 1.185.
Malgrat que la projecció econòmica i d'ocupació és positiva, l'informe fa palès que les desigualtats de gènere persisteixen. Per una banda, les dones representen un 57% de l'atur registrat, amb una lleugera reducció de la bretxa respecte de l'any anterior. A més, tenen una presència del 60,5% sobre el total de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania i es calcula que un total de 4.479 dones majors de 65 anys no cobren prestació de jubilació, "evidenciant trajectòries laborals precàries i un risc alt de vulnerabilitat econòmica en la vellesa".
En l'àmbit de l'habitatge, el preu mitjà de lloguer al Bages és de 536 euros, per sota de la mitjana catalana, però "igualment tens per a moltes llars". L’Oficina d’Habitatge ha gestionat 37 expedients de prestacions urgents i 1.344 expedients d’ajuts al pagament del lloguer, amb un 80% de resolucions favorables. Assumint els reptes socials i econòmics del Bages, des del Consell Comarcal asseguren que el territori "presenta fortaleses importants" com ara la implicació dels ajuntaments en la detecció de situacions, "clau per millorar la resposta social i reforçar la coordinació interdisciplinària".
Amb tot, l'organisme ha activat una nova estratègia d’acció comunitària a través de la creació de l’Oficina de Suport Comunitari (OSC) com a resposta "operativa i immediata". Així doncs, la intenció és que l’OSC desplegui projectes de convivència i cohesió als municipis i lideri una campanya contra els discursos d’odi. Paral·lelament, reforçarà l’Observatori d’Exclusió Social per disposar de dades actualitzades i avaluar l’impacte de les polítiques, i oferirà suport tècnic als equips municipals en disseny i avaluació de projectes socials.
Subscriu-te per seguir llegint
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola