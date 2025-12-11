La necessitat de rehabilitar la coberta de Cal Llovet de Santpedor obre el debat sobre el futur de la sala
El govern d’ERC, ara en minoria, ha de retirar del ple l’aprovació del projecte de reforma de la teulada perquè l’oposició creu que cal un anàlisi més global de l’espai
L’equip de govern d’Esquerra Republicana de Santpedor ha constatat les dificultats del nou escenari en minoria en el primer ple municipal (celebrat aquest dimarts) des que Sumem va anunciar que sortia del pacte que havien mantingut totes dues formacions des de principi de mandat.
Un dels punts més rellevants és que es portava a aprovació inicial el projecte de renovació de la coberta de la sala Cal Llovet, el principal espai polivalent que disposa el municipi i que al llarg dels anys acull nombroses activitats. Una remodelació que s’ha convertit en urgent per les deficiències que presenta l’estructura. Però que, de moment, s'ha hagut de retirar i deixar sobre la taula perquè les tres formacions de l’oposició, tot i compartir aquesta urgència, consideren que cal fer una avaluació més àmplia de les necessitats globals de la sala i dels costos que això pot acabar tenint per, d'aquesta manera, prendre una decisió definitiva sobre quina és la manera més adequada d’intervenir-hi.
El fet és que aquest projecte que es portava a aprovació, només corresponent a la reforma de la coberta, té un cost valorat en 1.358.870 euros. El regidor d’Urbanisme, Josep Illa, admetia que és «un projecte d’una quantia important», motiu pel qual es duia a aprovació, «perquè supera el 10% del pressupost ordinari i no té una consignació en el pressupost vigent. No té partida perquè en el moment que es va redactar aquest projecte no se sabia quin seria el cost d’execució». I precisava que el que preveu és modificar la coberta actual, «preservant el sistema d’encavallades de l’edifici que es podria considerar patrimonial i que quedaran vistes», i que alhora preveu que la nova teulada pugui acollir en un futur plaques solars. I incidia en el fet que «és una reforma estructural i necessària».
Daniel Davins, portaveu de Santpedor És Un Altre Món (SEAM), que és el grup majoritari de l’oposició, hi posava, però, un posicionament diferent, condicionat sobretot per aquest elevat cost de la reforma, només de la coberta: «Potser era més econòmic enderrocar l’edifici i construir-lo de nou», plantejava. I concretava que el plantejament de l’equip de govern «ens genera molts interrogants. La sala té 40 anys i no s’ha reformat gaire; no està adaptada per a persones amb discapacitat; el sistema de calefacció comença a estar obsolet; el terra s’aixeca; és una sala on mai no hi ha hagut una bona visibilitat; els sistemes de tramoia i llums no són els que convindria. En definitiva, no sabem el cost real de la reforma global de l’edifici i vostès volen fer la teulada, que ens costa 1,3 milions d’euros».
Amb aquest plantejament, SEAM va proposar de retirar el dictamen «per disposar de més informació tècnica independent i objectiva». Va requerir la creació d’una comissió de treball amb la participació de tots els grups i de les entitats que fan ús de la sala per tenir un consens ampli sobre les necessitats de l’espai. I també «un informe tècnic que reculli com està realment l’edifici globalment, amb una comparativa econòmica real entre la rehabilitació o l’enderroc i una nova construcció». Josep Illa responia que el pla del govern ja implicava fer posteriorment un projecte de rehabilitació integral de la sala, i que aquest partís d’un treball consensuat amb les entitats.
Rubèn López, de la CUP, va anar en la línia de treballar el projecte d’una manera més àmplia per tenir totes les necessitats i costos sobre la taula, tot i admetre també que la reforma de la teulada és una necessitat. López exposava que Cal Llovet «és un equipament obsolet; les condicions generals de la sala són deficients i antiquades. L’aposta d’ERC els últims anys ha sigut treballar per l’auditori del Convent, però Cal Llovet és una sala cultural necessària».
Roser Llobera, de Sumem X Santpedor (fins fa un mes soci d’ERC al govern) s’afegia a la conveniència de deixar el projecte de reforma de la coberta sobre la taula i, en paral·lel, treballa per una anàlisi més àmplia sobre les deficiències i necessitats de la sala. L’equip de govern es va oferir a aquesta opció, que és la que va acabar prosperant, tot i que l’alcalde, Agustí Comas, també va alertar del fet que el projecte de remodelació de la coberta ja compta amb una subvenció de la Generalitat i una altra de la Diputació que cobreixen una part del cost, i que «caldrà veure, si no ho tirem endavant a curt termini, quins mecanismes tenim per no perdre-les».
