Sant Joan celebra dissabte un Mercat de Nadal que es renovada
Hi haurà més de 30 parades al carrer Major i es podran donar les cartes al patge Fumera
Regió7
Sant Joan de Vilatorrada celebrarà aquest dissabte una nova edició del Mercat de Nadal. Serà a partir de les quatre de la tarda i fins a dos quarts de nou del vespre i l’activitat estarà repartida entre el carrer Major, la plaça de l’Església, la plaça Major i la plaça de la Ludoteca. L’esdeveniment reunirà més de 30 parades de comerç local, artesania i entitats del municipi.
Al llarg de la jornada, els visitants podran dur a terme diverses activitats per a tots els públics. A la plaça de l’Església es podrà visitar el Fumera, una figura tradicional al municipi i molt esperada per als més petits, durant tota la tarda. Un altre dels actes principals és la cantada de nadales de la comunitat educativa de Sant Joan de Vilatorrada, que es farà a les cinc de la tarda a la plaça de la Ludoteca.
Entre les novetats més destacades, el Mercat oferirà diferents photocalls: un d’una Bola de Nadal a la plaça Major i un altre de l’ABIC (Associació de Botiguers i Comerciants) amb impressió instantània de fotografies. També s’organitzaran diversos tallers, incloent-hi un taller de galetes a càrrec del comerç La Dolçor, un taller de treballs manuals infantils impulsat per l’ABIC i un taller d’escriptura de postals de Nadal de la mà de l’entitat Sant Joan de Vilatorrada Decideix.
A més, els assistents podran trobar passejant pel mercat els Pastorets de la Verbena. La proposta gastronòmica inclourà servei de bar amb entrepans i begudes, així com xocolata desfeta, dolços, caldo i vi calent.
‘Un poble de conte’ i el Tió de Nadal
Les activitats del cap de setmana no acaben amb el Mercat de Nadal, ja que diumenge hi haurà ‘Un poble de conte’, un recorregut màgic per la zona de les fàbriques amb els personatges dels contes tradicionals. Hi haurà sis passis des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia. Les entrades ja estan esgotades. Un cop finalitza el recorregut, els nens i nenes podran fer cagar el Tió de Nadal que trobaran a la gespa del Parc Catalunya. Aquesta activitat l’organitzen conjuntament l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i l’entitat El SAC – La Nit de la Carabassa, i compta amb la col·laboració de l’associació Minairons, el grup Anderdocs i Haribo.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola