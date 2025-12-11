La Verge de Montserrat de Sevilla visitarà la Moreneta
Es tracta d’una peregrinació històrica de més de 800 quilòmetres, ja que la imatge sortirà per primer cop d’Andalusia després de més de 400 anys
Una Verge de Montserrat andalusa es trobarà aquest cap de setmana amb la Moreneta després d’una peregrinació de 800 quilòmetres per carretera que suposarà, a més, un fet històric per a aquesta germandat en els seus més de 400 anys d’història, ja que serà el primer cop que la imatge surt d’Andalusia.
Des d’aquest divendres 12 fins al diumenge 14 de desembre, la imatge de Nostra Senyora de Montserrat, de la germandat homònima de Sevilla, peregrinarà fins a l'abadia benedictina. Dissabte es concentraran els actes litúrgics de més rellevància, amb una missa solemne presidida per l'arquebisbe de Sevilla, monsenyor José Ángel Saiz Meneses.
El trasllat a l'abadia, que acaba de tancar la celebració del seu mil·lenari, de la Verge de Montserrat sevillana va ser aprovat pels germans en un capítol general extraordinari convocat l'octubre de 2024, responent a la invitació cursada pel responsable de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat perquè totes dues imatges, la Moreneta i la dolorosa sevillana, presidissin conjuntament una eucaristia d'acció de gràcies, «reforçant així el vincle històric i devocional entre Sevilla i Montserrat», segons han destacat fonts de la Germandat. «Sevilla ve a Montserrat a venerar a la Moreneta. És un somni que teníem des de fa temps i ara es fa realitat. Aquesta peregrinació no és només un viatge, sinó una oportunitat de trobada, d'oració i d'agraïment. La nostra germanor va néixer amb ànima catalana i cor andalús. Tornar a Montserrat és tornar a l'origen, a les arrels que ens van donar vida. Volem portar a Sevilla als peus de la Moreneta, però també portar a Montserrat un tros de la nostra terra, de la nostra devoció i de la nostra manera de viure la fe», ha manifestat Juan Coto, germà major de la Germandat de Montserrat de Sevilla.
Esdeveniment històric
Aquesta peregrinació extraordinària suposarà la primera sortida de la imatge de la Verge de Montserrat de Sevilla fora d'Andalusia, recorrent més de 800 quilòmetres fins a l’abadia. L'esdeveniment servirà, a més a més, de punt de partida de la commemoració del 425è aniversari fundacional de la germandat del Divendres Sant sevillà, que se celebrarà al llarg de 2026.
Fundada per catalans
La germandat de Montserrat es funda a l'església de Sant Ildefons de Sevilla per part d'un grup de catalans instal·lats a Sevilla per al comerç amb Amèrica. Les primeres regles com a germanor de penitència daten de 1601, prescrivint ja la seva sortida en estació de penitència el Divendres Sant, tal com avui continua celebrant-se.
A partir del nomenament, el 1851, dels Ducs de Montpensier com a germans majors honoraris, la corporació va gaudir d'un període d'esplendor tant en l'àmbit intern com patrimonial. La germandat resideix en l'actualitat a la capella de Montserrat, al costat de l'església de Santa María Magdalena, al centre de Sevilla. La imatge és una valuosa escultura anònima del segle XVII.
El programa
El programa començarà aquest divendres 12 de desembre amb l'arribada dels pelegrins sevillans a Catalunya i l'acte d'acolliment per part de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, seguit d'una oració jubilar a la basílica del monestir.
Dissabte hi haurà la jornada central de la peregrinació, se celebrarà a les 10 del matí un rosari amb la imatge Sevilla de nostra Senyora de Montserrat pels voltants del santuari. Posteriorment, a les 12 del migdia, tindrà lloc una missa solemne presidida per l'arquebisbe de Sevilla, monsenyor José Ángel Saiz Meneses, amb la participació de la germandat andalusa en l'ofrena institucional.
El diumenge 14 de desembre, la peregrinació es tancarà amb la missa conventual del diumenge, abans del retorn a Sevilla.
Cartell propi
Aquest esdeveniment també té un cartell propi, obra del Taller Daroal, que conformen els artistes David Romero i Francisco Rovira. Sota el títol ‘Montserrat’, la composició fusiona, en una única imatge, el rostre de la Verge de Montserrat de Sevilla i la silueta de la Moreneta, integrant el perfil de les muntanyes del santuari com a símbol d'unitat espiritual, història compartida i devoció mariana.
