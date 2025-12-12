Fonollosa reviurà el passat amb l'arribada de la Nit Viva, que torna amb una nova escena
El Raval del Sastre acollirà els dies 26, 27 i 28 de desembre les recreacions de la vida a pagès de fa més d'un segle
Enguany s'estrenarà l'escena de l'apicultor, que se sumarà a la quarantena que ja hi ha
Fonollosa escalfa motors per acollir una nova edició de la Nit Viva, un espectacle que recrea la vida a pagès de fa més d’un segle pels carrers i les cases centenàries del Raval del Sastre i que combina quadres d’oficis antics i pessebre. Enguany, s'ha incorporat una nova escena, la de l'apicultor. En total, es faran sis funcions en doble sessió repartides entre els dies 26, 27 i 28 de desembre. La venda de les entrades ja està activa i es fa exclusivament per internet.
Les representacions, on participen més de 200 persones del municipi bagenc, però també de Camps, Aguilar de Segarra, Castelltallat i rodalia, es faran els tres dies en els mateixos horaris, una primera sessió a 1/4 de set del vespre i una segona a 2/4 de vuit. Aquest any, "es consolidarà el recorregut i els figurants", detallen fonts de l'organització. Després de l'aturada per la pandèmia, quan "ens va costar molt engegar de nou", sembla que cada vegada hi ha un gruix de gent més gran participant en la proposta: "És molt positiu perquè s'apunta gent jove, la gran hi continua sent i també venen d'altres localitats del voltant".
Pel que fa a les escenes, es mantindran la quarantena d'existents, com ara la recreació d’un cafè antic de poble o la celebració d’un casament, estrenades fa dues edicions i que van tenir "molt bona acollida", o les tradicionals de la premsa d'oli i el celler, l'escola, el forjador o les trementinaires. Com a element nou, es desenvoluparà la de l'apicultor, una escena on es veurà "què se'n fa de la cera del rusc de les abelles" i que serà "lluïda i dinàmica".
L'objectiu, doncs, és consolidar tot l'aconseguit fins ara i, també, "millorar en la qualitat de la decoració i en la recerca històrica que hi ha a darrere de cada fet, de cada quadre, de cada escena, per ser fidels a com es feia fa 150 anys". Tot plegat per aconseguir que l'experiència dels espectadors "els transporti realment a l'època".
L'espectacle té lloc al Raval del Sastre, on hi ha edificacions datades del segle XVII, i pels carrers i camps de la zona, on els visitants trobaran la recreació del batre, el mercat, la bugada, el carro de la verema, la festa major (amb músics en directe), la matança del porc i el portal de Betlem. En finalitzar el recorregut, els assistents podran prendre una tassa de caldo i pa torrat amb botifarra i allioli de codony.
Les entrades tenen un preu de 12 euros per als adults i de 6 euros per a infants de 4 a 12 anys i ja es poden adquirir a través del web www.NitViva.cat, l'única via habilitada per aconseguir-les. L'organització de la Nit Viva, que forma part de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, és a càrrec del Grup de Teatre Faltagent, l'Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa i els veïns i veïnes del municipi i dels pobles de l'entorn, amb el suport de l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i diverses empreses.
Una de les cites més esperades
La Nit Viva de Fonollosa s’ha consolidat com una de les cites nadalenques més esperades al territori. Es tracta de tota una experiència que permet viatjar en el temps i que té una gran acollida entre el públic. En l’edició del 2024, van passar un total de 2.400 persones i es van esgotar les entrades per a tres de les sis sessions previstes.
A més, durant la sessió de dissabte a 1/4 de 7 de la tarda va aparèixer per sorpresa el president Salvador Illa. Aprofitant que estava passant uns dies pel Bages, el polític va visitar la Nit Viva. En el tram final va estar conversant amb l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, i amb David Bonvehí, director general de Cooperatives i Economia Social a la conselleria d’Empresa.
Fonollosa, el poble de Nadal
"Fonollosa és el municipi de Nadal del Bages i de la Catalunya central", assegura Eloi Hernàndez, alcalde del poble. Aquesta afirmació no estranya, tenint en compte que la localitat, d'uns 1.500 habitants, presenta un calendari ben lluït durant aquestes dates.
Per una banda, hi ha el Pessebre Vivent del Bages, a les Torres de Fals, amb quasi mig segle d'història i el més antic de la comarca: "És el pessebre vivent de referència a la regió i al país", apunta el batlle. Per altra banda, hi ha la Nit Viva i el Mercat de Nadal, que se celebra el cap de setmana del 20 i 21 de desembre i que enguany ha rebut una injecció econòmica de la Diputació de Barcelona que l'ha reimpulsat.
Amb tot, Hernàndez augura una molt bona rebuda de les propostes que es fan a Fonollosa durant l'època nadalenca: "Esperem sumar uns quants milers de visitants. M'atreveixo a dir que serem un dels municipis de la comarca amb més públic durant les festes de Nadal, i això és un orgull".
