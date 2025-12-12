Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tradició

Les nadales i una botifarrada acompanyen la tradicional plantada del pessebre de muntanya a Coaner

Com és tradició, va haver-hi caminades des de Súria, Valls de Torroella i altres indrets de la rodalia

La plantada del pessebre de muntanya a Coaner

La plantada del pessebre de muntanya a Coaner / Martí Beltràn Fàbrega

Regió7

Manresa

El Centre Excursionista de Súria i l’associació Amics de Coaner, dins del marc de la commemoració ‘Coaner Mil Anys’, van plantar el passat diumenge 7 de desembre el pessebre de muntanya davant de l’església romànica de Sant Julià de Coaner. Com és tradició, va haver-hi caminades des de Súria, Valls de Torroella i altres indrets de la rodalia, en diferents modalitats. Per a refer forces, els caminants disposaren de torrades, botifarrada, brou calent i porrons de vi. La plantada del pessebre de muntanya, amb llibre d’inscripcions inclòs, fou seguida per una participada cantada de nadales populars, acompanyades amb acordió.

