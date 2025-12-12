El nou CAP de Sant Fruitós durà el nom de Pere Morán, que hi va exercir de metge durant 17 anys
A banda de la pràctica professional al poble, des del 1981 fins al 1998, quan va morir amb 42 anys, va estar vinculat al teixit social del poble
El futur nou Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sant Fruitós de Bages que s’està acabant de construir a l’espai de l’antiga biblioteca i que és previst inaugurar la primavera vinent, durà el nom de Pere Morán Medina. Metge que hi va exercir durant 17 anys, i del que se’n destaca sobretot la seva proximitat i vocació en l’àmbit professional, però també la vinculació i arrelament que va establir amb el poble, ja que va ser part activa d’entitats i del seu teixit social.
La proposta la va fer l’entitat Casino Societat Coral i Familiar i després de ser tractada i analitzada per la Comissió de Nomenclàtor i a través del seu reglament, ha estat aprovada inicialment per l’Ajuntament en el ple municipal celebrat aquest dijous.
Pere Morán Medina va néixer el 22 de juny de 1956 a Fuentes de Oñoro (Salamanca) i, amb només un any, la seva família es va traslladar a Catalunya, on el seu pare, també metge, va exercir a Vilada i a Moià.
Es va llicenciar en Medicina a la Universitat de Saragossa. L’any 1979, el Servei Català de la Salut el va destinar a Sitges i, un any més tard, a Igualada. Finalment, el 1981 va obtenir la plaça de nova creació a Sant Fruitós de Bages, on va establir la seva residència familiar amb la seva esposa, Anna Zubizarreta, i els seus dos fills, Borja i Inés.
A Sant Fruitós de Bages va exercir com a metge de família i també va assumir la pediatria, ja que en aquell moment el municipi no disposava d’aquest servei. La valoració que se n’ha fet en subratlla que Morán «va destacar entre els seus pacients per ser un metge proper i compromès. Sovint anava més enllà del deure professional: feia visites domiciliàries no programades i feia seguiment personalitzat dels casos, fins i tot quan ja estaven en mans d’especialistes».
L’any 1989 va inaugurar el consultori mèdic situat als baixos de la biblioteca municipal, al carrer Jacint Verdaguer, exactament al mateix emplaçament avui s’està construint el nou CAP que portarà el seu nom. Molt implicat en la vida social del municipi, va col·laborar amb el setmanari Montpeità, amb l’AMPA de l’escola Paidos, amb la Coral i amb la Comissió de Reis, on va participar com a patge i rei i va contribuir a la construcció de les carrosses de la cavalcada, que encara avui es fan servir.
Va morir el 23 de febrer de 1998, amb 42 anys, l’endemà de la Festa de l’Arròs. La seva mort va commoure profundament el municipi. Com a reconeixement pòstum, va rebre el Premi Montpeità l’any 1999, en el marc de la Festa Major d’Hivern.
Tot i que en la documentació oficial consta el seu nom en castellà, Pedro, la família ha fet constar que ell preferia ser anomenat Pere. Per aquest motiu, han demanat que el nom del nou Centre d’Atenció Primària figuri en català: CAP Pere Morán Medina.
L’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, destacava en el ple la idoneïtat de disposar d’un reglament i d’una comissió que ha pogut analitzar i valorar la proposta per presentar-la finalment al ple. Així, n’assenyalava que «el primer que es va fer va ser un informe sobre la idoneïtat, que el fan tècnics municipals. L’informe va ser favorable en el sentit que es tracta d’un equipament sanitari i la persona proposada era metge, amb la qual cosa no es planteja cap contradicció. S’ha valorat la seva trajectòria professional i personal i també s’ha vist molt adequada per aquesta proposta».
Felip Echarri, de Junts, feia costat a la proposta «perquè creiem que és un reconeixement absolutament merescut. Pere Moran va exercir durant 17 anys a Sant Fruitós amb una combinació de professionalitat, dedicació i humanitat, que el van fer una persona molt estimada». I destacava que «quan una comunitat decideix posar nom a un equipament tan essencial, està definint quin model de servei públic vol, i per nosaltres associar el nou CAP a Pere Moran suposa posar en relleu tres coses molt importants: la medicina de proximitat i de vocació, el tracte humà i la cura integral de les persones i el compromís amb el poble i la seva gent».
Tant Som Sant Fruitós com ERC van elogiar la figura de Pere Moran, però el vot de totes dues formacions ha estat l’abstenció. En el cas de Som Sant Fruitós, segons ha explicat la seva regidora, Xus Domene, perquè consideren que els equipaments o serveis públics «haurien de mantenir una denominació neutra, genèrica, institucional, que representi tot el veïnat, sense exclusió, per reforçar que són d’un ús col·lectiu i universals». I que per això van plantejar dues propostes alternatives per honrar la seva figura (tot i que no les van arribar a portar a la comissió perquè no hi va poder assistir), una que l’Ajuntament impulsés unes jornades anuals de reconeixement i treball dedicades al sector sanitari amb el seu nom; l’altra que es posés al casal de l’entitat proposant.
Per la seva part, el principal motiu esgrimit per la portaveu republicana, Àdria Mazcuñan, és que consideren que aquesta decisió «era una molt bona oportunitat per fer un debat més ampli», en el sentit que «s’obrís a la participació ciutadana. El CAP que és un lloc on anem tots els ciutadans, i quan estem parlant del metge que ha cuidat molta gent del poble, segurament mereix que el nom que se li doni sigui de la manera més consensuada».
Íngrid Bonells, portaveu del grup de govern (Gent fent Poble) i regidora de Participació, va respondre remarcant que «estem molt contents perquè hem pogut donar sortida a una proposta que va fer una entitat del poble i això és el que entenem com a participació real i efectiva. Queda demostrat que tenim un mecanisme reglat que garanteix que quan hi ha una petició té un recorregut clar, transparent i amb garanties».
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Jo Jet i Maria Ribot pleguen