Sant Fruitós de Bages aprova el pressupost: la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques serà una de les inversions més destacades
L'import ascendeix als prop de 15 milions, prop de 6 milions menys respecte del 2025, en gran part per la contenció en la inversió que l’any passat va suposar el segon pavelló d’esports
Regió7
El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va aprovar ahir dijous 11 de desembre el pressupost municipal per a l’any 2026, que ascendeix a 14.804.869 euros. Aquest import suposa una reducció de 5.801.676 euros respecte a l’exercici 2025, quan es va incloure la inversió necessària per a la construcció del pavelló i gimnàs de l’escola Pla del Puig. Així doncs, el govern municipal ha elaborat uns comptes centrats en la contenció de la inversió, amb l’objectiu de no incrementar l’endeutament, i en el reforç dels ajuts i subvencions d'altres administracions, així com en la captació de subvencions.
La prestació i millora dels serveis es tradueix en un augment del 7,75% on també s'inclou la creació d’un fons de contingència de 100.000 euros que permetrà fer front a possibles imprevistos que puguin sorgir evitant recórrer a modificacions pressupostàries. Pel que fa als ingressos, es mantenen estables els derivats dels impostos directes, en equilibri amb l’augment del cost de la vida. En paral·lel, es preveu un increment dels ingressos provinents de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, així com dels vinculats a la implantació de noves empreses al municipi.
El consistori bagenc també consolida i augmenta la línia de captació de recursos d’altres administracions, amb una previsió de 3.385.000 euros en subvencions per a l’any 2026, davant dels 3.071.000 euros de l’exercici anterior.
El pressupost preveu un augment destacat dels ajuts i subvencions, amb una dotació de 622.000 euros. S’amplien els ajuts als usuaris de la residència, al transport als barris i als estudiants d’educació postobligatòria, i s’incrementen les subvencions a entitats com la Xarxa de programació de teatre familiar, els Geganters i Grallers o l’ASFE. A més, es creen noves línies de subvenció per a entitats i iniciatives com l’Associació jove La Pepa, l’Ecorail i la Cavalcada de Reis.
Amb tot, es garanteix el manteniment de l’equilibri financer, de manera que les despeses corrents no superen els ingressos corrents, preservant així l’estabilitat pressupostària. El capítol d’inversions ascendeix a 2.204.201 euros, mantenint la contenció de l’endeutament derivat de la construcció del segon pavelló i gimnàs.
Com a principals inversions cal destacar la implantació i ampliació d’instal·lacions fotovoltaiques (717.400 euros), les millores a la via pública (720.000 euros), la reforma de l’edifici de la ràdio (149.000 euros), inversions en parcs infantils (30.000 euros), millores a l’entorn del Teatre Casal Cultural (45.000 €) o l’adequació d’un nou local per a protecció civil (90.000 euros), entre altres.
