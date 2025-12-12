Sant Fruitós posarà noms de dona a set nous carrers de Pineda de Bages
El municipi vol compensar el desequilibri amb els noms masculins i permetrà que un nou sector que ara es començarà a desenvolupar ja es faci amb les denominacions per als futurs vials
Sant Fruitós de Bages compensarà el desequilibri que hi ha actualment en el nomenclàtor de carrers i places entre noms masculins i femenins. El ple municipal de l’Ajuntament ha aprovat una proposta que li ha traslladat la comissió de nomenclatura, a iniciativa de l’equip de govern, per posar noms de dona a set vials que hi haurà en un nou sector urbanístic que es desenvoluparà pròximament en un dels extrems de la urbanització de Pineda de Bages. Es tracta d’una avinguda principal, un carrer i cinc passatges.
L’elecció, segons va detallar en el ple l’alcalde, Joan Carles Batanés, s’ha fet a través de l’esmentada comissió, a partir d’un llistat de noms que va presentar la tècnica arxivera detallant la seva trajectòria i mèrits, i que un dels aspectes que s’ha tingut en compte és que els motius que han fet sobresortir aquestes dones fossin variats, en àmbits diversos de la vida social, cultural, científica i política del país.
Així, l’avinguda principal portarà el nom de Muriel Casals i Couturier; el carrer, el de Neus Català i Pallejà; i els cinc passatges es ‘batejaran’ com a Caterina Albert i Paradís, Dolors Aleu i Riera, Joana Biarnés i Florensa, Maria-Mercè Marçal i Serra i Rosa Sensat i Vilà.
Tots aquests vials formaran part del nou sector residencial Pineda IV, actualment en procés d’urbanització. En aquest sentit, l’alcalde destacava també el fet que la nova zona ‘neixi’ ja amb les denominacions concretes.
Batanés precisava que el fet d’escollir el de Muriel Casals com a nom per a l’avinguda principal tenia entre els motius i factor afegit i singular, que és que va ser pregonera de la festa major de Sant Fruitós.
Joan Carles Batanés exposava que «hem fet aquest exercici de forma voluntària. No hi havia cap petició prèvia, sinó que s’ha posat a disposició de la comissió triar-ho. I hem cregut que era el moment de posar noms de dona del nostre país que tenen una vàlua indiscutible, però que sistemàticament les hem oblidat a l’hora de posar noms als espais públics».
Prèviament, en el mateix ple també s'ha aprovat posar el nom de Pere Morán Medina, que va exercir com a metge s Sant Fruitós durant 17 anys i es va vincular al teixit social del poble, al futur nou Centre d’Atenció Primària (CAP), que s’està acabant de construir a l’espai de l’antiga biblioteca i que és previst inaugurar la primavera vinent.
