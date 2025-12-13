Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema la coberta d'una casa al barri de Cal Nosa de Balsareny

Fins a 10 dotacions dels Bombers han treballat per apagar el foc que ha fet caure el fals sostre

Bombers de la Generalitat

Núria León

Núria León

Manresa

Un incendi ha cremat aquesta nit part de la coberta d’una casa de dues plantes situada a Cal Nosa, al terme municipal de Balsareny i tocant a Navàs. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 22:22h al carrer dels Serments.

El foc ha afectat l’estructura de fusta de la coberta, provocant la caiguda del fals sostre sobre el primer pis de la casa. Les flames estaven situades al voltant de xemeneia de l’habitatge. Els Bombers han iniciat les tasques d’extinció tant des de l’exterior amb l’autoescala com des de l’interior per localitzar el foc i comprovar que no hi havia persones atrapades.

Quan han arribat els serveis d'emergències, els ocupants es trobaven tots a l'exterior.

Els bombers treballant en el foc a Balsareny

Els bombers treballant en el foc a Balsareny / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Quan han arribat els serveis d'emergències, els ocupants es trobaven tots a l'exterior. Els bombers han recomanat als inquilins no passar la nit a l’habitatge fins que es pugui realitzi una revisió tècnica de seguretat. Els han acompanyat per tal que poguessin recuperar les seves pertinences personals, amb total seguretat.

Fins al lloc s’han desplaçat un total de 10 vehicles dels Bombers, que han treballat durant més d’una hora per controlar completament el foc.

Fins a 10 dotacions dels bombers han treballat per apagar les flames

Fins a 10 dotacions dels bombers han treballat per apagar les flames / Bombers de la Generalitat

