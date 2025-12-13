El preu màxim del peatge de la C-16 a Sant Vicenç s’acosta ja als 10 euros
La barrera de l'autopista bagenca és la segona amb un increment de preu més elevat, ja que se li aplica pràcticament un 3%; només el supera el dels Túnels de Vallvidrera
Gairebé 10 euros és el que costarà el preu màxim de l’autopista Terrassa-Manresa C-16 per a un turisme amb el canvi d’any. Seran, concretament, 9 euros i 76 cèntims els que pagaran tots aquells cotxes que passin per la barrera troncal (central) de Sant Vicenç de Castellet/Castellbell en cap de setmana o festiu, que és quan no s’aplica cap dels descomptes generals que hi ha implantats des de fa anys. El 2025, aquesta tarifa ha estat de 9,48 euros (l’1 de gener del 2026 seran 28 cèntims més). En el cas de la barrera lateral (és a dir, per a aquells turismes que entrin o surtin d’aquesta via de pagament a Sant Vicenç), la tarifa màxima s’apropa ja als 5 euros. Concretament, seran 4,90 euros. Fins ara eren 4,76 (s’apuja 14 cèntims).
La conselleria de Territori de la Generalitat ha fet públiques aquesta setmana les noves tarifes per al 2026 per als peatges que queden sota la seva titularitat, gairebé la meitat dels quals dins de l’àrea d’influència de Regió7: l’esmentat de l’autopista Terrassa-Manresa (C-16) i, dins la mateixa via, el del túnel del Cadí, entre el Berguedà i la Cerdanya.
El peatge de l'autopista bagenca és el segon amb un increment de preu més elevat, ja que se li aplica pràcticament un 3% (2,96%, per ser exactes). Només el supera el dels Túnels de Vallvidrera, amb un increment del 2,99%.
L’augment per a l’autopista Terrassa-Manresa és prou significatiu, perquè l’any passat, tot i ser el més alt, va ser de l’1,80%, més d’un punt per sota que l’augment per a aquest pròxim any.
En el cas del túnel del Cadí, el peatge per als turismes va superar per primer cop els 14 euros i el 2026, amb una actualització a l’alça del 2,82%, ja se situarà per sobre dels 14 euros i mig. En concret, seran 14,56 euros el que pagarà l’usuari al pas per la barrera del túnel, ja que tindrà un increment de 40 cèntims.
De fet, l’any passat el govern destacava que la que es feia a final de l’any passat per a la vigència d’aquest 2025 era la revisió de peatges i tarifes de peatges més baixa en tots els exercicis post-Covid, perquè es va incrementar el 3,5% el 2022; el 7,3% el 2023 i el 5,4% el 2024.
Segueixen els descomptes a la C-16
Tanmateix, cal subratllar que segueixen vigents totes les modalitats de descomptes aplicats la a la barrera de Sant Vicenç/Castellbell de la C-16, dues de les quals (sota les denominacions de Ronda Manresa i Mobilitat Obligada), fan possible la gratuïtat complint un seguit de requisits.
De fet, per a un turisme, furgó o furgoneta i per a una motocicleta (els tipus de vehicles que tenen accés a les bonificacions generals, classe 1 i 2) que passi per aquest peatge hi ha fins a set tarifes diferents. Set variables de preus que poden estar condicionades a la barrera per la qual se surti o s’entri d’aquesta via (la troncal o la lateral), al recorregut que es faci (des de Sant Vicenç cap al sud o cap al nord, o l’itinerari sencer), al dia de la setmana (laborable, festiu o cap de setmana), a la franja horària (hores punta o hores vall) o al fet de si es compleixen un seguit de requisits de mobilitat (fer un trajecte d’anada i tornada en menys de 24 hores) i tècnics (portar al cotxe un dispositiu de pagament dinàmic i/o haver registrat la matrícula del vehicle).
Una múltiple combinació de factors associats a les diferents tarifes que Regió7 vol mirar que l’usuari vegi més clar, dins de la complexitat, en la infografia que acompanya aquesta informació. Un quadre de preus en el qual, en el cas d’aquesta barrera situada al Bages, són fonamentals les anotacions a peu de pàgina (en aquest cas, a peu de graella). Notes que volen aclarir tots els supòsits i condicions d’aquesta barrera en concret, que és la que més directament afecta l’usuari de l’àrea central. El quadre es completa amb les tarifes de la resta de peatges que hi ha en aquesta mateixa C-16, entre els quals els del túnel del Cadí, tot i que en aquest cas és molt més simple, ja que no hi ha variables, més enllà de la classe de vehicle (com en tots els peatges) i del fet que els residents de les comarques properes tinguin accés a la gratuïtat.
