Juan Coto, de la Germandat de la Verge de Montserrat de Sevilla: «Gràcies a la comunitat benedictina per la seva estima i acollida»
La congregació tanca un cap de setmana que considera «històric», que han viscut amb fervor i que ha portat a l’abadia el president de la Junta d’Andalusia i l’arquebisbe sevillà
«Crec que els fruits de la peregrinació s'han aconseguit. Hem renovat la nostra fe com a cristians, hem donat gràcies a Déu i hem demanat gràcies per als nostres germans que s'han quedat a Sevilla. El rosari va ser magnífic, molt solemne, i la missa també va estar plena de religiositat. Crec que els objectius que buscàvem amb la peregrinació els hem assolit. Gràcies a tothom, i sobretot a la comunitat benedictina per la seva estima, acollida i bon fer cap a nosaltres».
Amb aquestes paraules valorava Juan Coto, germà major de la germandat de la Verge de Montserrat de Sevilla, el final d’un cap de setmana a l’abadia que per a aquesta congregació ha estat històrica, i que ha tingut un gran ressò social, religiós i mediàtic, no només a la ciutat d’origen, sinó a tot el conjunt de la comunitat andalusa.
Tant és així que, com ja va explicar Regió7, aquesta trobada inèdita a dins de la basílica entre les dues imatges, la de la Verge de Montserrat sevillana i la Moreneta, i els actes que l’han envoltat han comptat fins i tot amb la presència al monestir del president de la Junta d’Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla; i de la consellera de Cultura de la Junta d’Andalusia, Patricia del Pozo; i de l'arquebisbe de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, que dissabte va presidir la missa d'acció de gràcies.
Coto ja destacava prèviament que aquest pelegrinatge de més de 800 quilòmetres era «un somni que teníem des de fa temps i ara es fa realitat. Aquesta peregrinació no és només un viatge, sinó una oportunitat de trobada, d'oració i d'agraïment. La nostra germanor va néixer amb ànima catalana i cor andalús. Tornar a Montserrat és tornar a l'origen, a les arrels que ens van donar vida. Volem portar a Sevilla als peus de la Moreneta, però també portar a Montserrat un tros de la nostra terra, de la nostra devoció i de la nostra manera de viure la fe».
El darrer dels actes d’aquests tres dies ha estat l’assistència, aquest diumenge, a la missa conventual de l’abadia de Montserrat, abans del retorn a Sevilla, després de la qual encara han aprofitat per fer-se les últimes d’una estada que consideren històrica. De fet, per a la germandat és l’inici de la commermoració del seu 425è aniversari, i aquest ha estat el primer cop que la imatge sortia d’Andalusia.
La germandat de Montserrat es funda a l'església de Sant Ildefons de Sevilla per part d'un grup de catalans instal·lats a Sevilla per al comerç amb Amèrica. Les primeres regles com a germanor de penitència daten de 1601, prescrivint ja la seva sortida en estació de penitència el Divendres Sant, tal com avui continua celebrant-se.
