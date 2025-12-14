Mascaretes, tests ràpids i medicaments: la grip fa disparar la demanda a les farmàcies del Bages
Alguns establiments van arribar a exhaurir exemplars de mascaretes quirúrgiques davant la gran allau de compres de les darreres setmanes
Aquest any la temporada de grip està arribant a màxims històrics, arribant als 418 casos per cada 100.000 habitants, el pitjor any dels darrers 15
Les mascaretes, els tests ràpids i els medicaments mucolítics tornen a ser els productes més buscats. I no és casualitat. Això es deu al gran repunt de casos de grip A que hi ha hagut les darreres setmanes. Aquesta onada no ha agafat per sorpresa a les farmàcies del Bages, tot i que en alguns casos la demanda ha superat les seves provisions, sobretot de mascaretes quirúrgiques, que ja són obligatòries en tots els centres sanitaris i residencials. La incidència de la grip és tal que, en l'àmbit de Catalunya, ja registra les pitjors dades dels darrers 15 anys.
"Durant les darreres dues setmanes hem notat un bon augment en la demanda de mascaretes", assegura Estrella Fígols, de la farmàcia Fígols i Grauvilardell de Sant Vicenç de Castellet. I tot i que cada any es troben amb aquesta situació durant la temporada de la grip, manifesta que, a jutjar pel volum de persones que s'adrecen a les farmàcies per comprar material sanitari o medicaments pel virus, enguany està tenint una incidència major que els anteriors.
L'auxiliar de la farmàcia Bonsfills de Manresa, Toni Sans, subscriu les paraules de Fígols i detalla que un dels punts de més demanda el van viure durant la nit de divendres a dissabte passat. "Va ser bastant moguda", comparteix. I tot i que els productes més demanats eren les mascaretes, tant les quirúrgiques com les FFP2, els compradors també busquen tests ràpids de grip i Covid, medicaments mucolítics, per a la tos i d'altres per alleugerir el malestar que provoca el virus.
A altres farmàcies, com la Ros, també de la capital bagenca, la demanda de mascaretes va ser tan gran i va arribar de forma tan sobtada que, fins i tot, van exhaurir unitats de les quirúrgiques. "Hem hagut de demanar més caixes, tot i que no en massa, unes quatre o cinc de 50 mascaretes cadascuna", expliquen dues de les farmacèutiques que hi treballen. Després de l'experiència de la Covid i davant la previsió que el repunt de grip no s'allargui durant gaires setmanes més, han après a dimensionar l'estoc que tenen a l'establiment i, així, per evitar-ne l'acumulació perquè no s'acaben venent.
Aprenentatges de la pandèmia
Si bé la Covid va ser un episodi duríssim per a moltes persones, també ha deixat valuosos aprenentatges en la població general i, sens dubte, un d'ells és la normalització de l'ús de la mascareta. "Abans era impensable el fet de posar-se-la, però des de llavors, a la mínima que algú presenta símptomes se la posa per no contagiar als altres", explica Estrella Fígols. Per això, destaca que, en aquest sentit, s'ha pres consciència.
També se n'ha pres pel que fa a la vacunació, com afegeix, tot i que creu que encara queda camí per recórrer. Segons el seu parer, les injeccions són una de les formes més eficaces per protegir-se davant les infeccions virals. D'aquesta manera, la professional insta a la població a vacunar-se, si encara no ho han fet, especialment als col·lectius vulnerables, com ara gent gran que viu en residències, persones de més de 80 anys i dones embarassades.
La pitjor temporada dels darrers 15 anys
En l'àmbit de Catalunya, la incidència estimada de la grip va arribar fins als 418 casos per cada 100.000 habitants durant la primera setmana de desembre, segons les dades de diagnòstics als centres d’atenció primària (CAP) que ofereix el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC). Aquest registre demostra que la d'enguany és la pitjor temporada dels darrers 15 anys.
L’augment de la incidència va començar farà unes sis setmanes enrere, abans del que és habitual i de forma més marcada que en altres temporades a causa de la variant K del virus, que és encara més contagiosa, però menys virulenta. De fet, les dades representen el màxim històric dels que registra el SIVIC (actiu des del 2012) i també són les més elevades des del 2010, quan els casos per 100.000 habitants van vorejar els 600 durant la primera temporada en què va irrompre la grip A (H1N1).
