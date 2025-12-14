Navàs obre els actes nadalencs amb el Mercat del Regal
La proposta ha omplert de parades, d’activitat i d’ambientació el parc de l’Estació
Navàs ha convertit aquest cap de setmana el cèntric parc de l’Estació en un acollidor Mercat del Regal, que ha destacat per l’esforç en l’ambientació i que s’ha traduït en una molt bona resposta del comerç. Organitzat per l’entitat Encís amb la col·laboració de l’Ajuntament de Navàs, la iniciativa ha reunit al llarg d’una jornada i mitja trentena de parades dels productes més diversos, que s’han complementat amb tastos, activitats infantils, concerts i un macro sorteig amb articles de més de 50 establiments.
Aquest mercat ha estat un dels primers actes de l’agenda nadalenca de Navàs, que tindrà, entre altres propostes musicals per a les dates més assenyalades, com són el ball de Nadal organitzat pel Club Bàsquet Navàs i el Club Esportiu Navàs, el 25 de desembre, a partir de les 12 de la nit, al Pavelló Blau, i el 31 de desembre el de Cap d’Any amb DJ Guillermo. Per a l’1 de gener, l’Agrupació Sardanista també ha organitzat el tradicional Concert de Cap d’Any, amb l’Orquestra Selvatana i amb l’actuació del reconegut tenor manresà Adrià Mas, a les 7 de la tarda al pavelló.
També propostes infantils, amb els tallers i jocs que trobaran al Jugamenut, les tardes del 28 al 30 de desembre, i el Caga tió gegant del dilluns 22 de desembre, a la plaça de l’Ajuntament.
O actes tradicionals com el pessebre vivent de l’Agrupament Escolta Ali-Bei, que es podrà veure el dia 21 de desembre, de 6 a 2/4 de 8 de la tarda, a la plaça de l’Església.
