Navàs obre els actes nadalencs amb el Mercat del Regal

La proposta ha omplert de parades, d’activitat i d’ambientació el parc de l’Estació

Parades instal·lades al parc de l'Estació de Navàs

Parades instal·lades al parc de l'Estació de Navàs / ALBERT OBRADORS

David Bricollé

David Bricollé

Navàs

Navàs ha convertit aquest cap de setmana el cèntric parc de l’Estació en un acollidor Mercat del Regal, que ha destacat per l’esforç en l’ambientació i que s’ha traduït en una molt bona resposta del comerç. Organitzat per l’entitat Encís amb la col·laboració de l’Ajuntament de Navàs, la iniciativa ha reunit al llarg d’una jornada i mitja trentena de parades dels productes més diversos, que s’han complementat amb tastos, activitats infantils, concerts i un macro sorteig amb articles de més de 50 establiments.

Ambientació del Mercat del Regal de Navàs

Ambientació del Mercat del Regal de Navàs / ALBERT OBRADORS

Aquest mercat ha estat un dels primers actes de l’agenda nadalenca de Navàs, que tindrà, entre altres propostes musicals per a les dates més assenyalades, com són el ball de Nadal organitzat pel Club Bàsquet Navàs i el Club Esportiu Navàs, el 25 de desembre, a partir de les 12 de la nit, al Pavelló Blau, i el 31 de desembre el de Cap d’Any amb DJ Guillermo. Per a l’1 de gener, l’Agrupació Sardanista també ha organitzat el tradicional Concert de Cap d’Any, amb l’Orquestra Selvatana i amb l’actuació del reconegut tenor manresà Adrià Mas, a les 7 de la tarda al pavelló.

Parades instal·lades al parc de l'Estació de Navàs

Parades instal·lades al parc de l'Estació de Navàs / ALBERT OBRADORS

També propostes infantils, amb els tallers i jocs que trobaran al Jugamenut, les tardes del 28 al 30 de desembre, i el Caga tió gegant del dilluns 22 de desembre, a la plaça de l’Ajuntament.

O actes tradicionals com el pessebre vivent de l’Agrupament Escolta Ali-Bei, que es podrà veure el dia 21 de desembre, de 6 a 2/4 de 8 de la tarda, a la plaça de l’Església.

