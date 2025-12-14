La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
És un dels espais on des de fa més anys (1998) es porta a terme un pla de seguiment i control, es calcula que n’hi uns 750 i en l’última temporada se n’hi van caçar 469
El parc natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac (a cavall del Bages, el Moianès i el Vallès) es troba actualment en uns paràmetres de «densitat moderada» de població de senglars, tot i que en l’últim any s’ha produït un repunt a l’alça. Es calcula que aquesta població al conjunt del parc natural seria d’uns 750 exemplars. Aquest espai natural és actualment una de les zones sensibles que es vetlla en el pla de seguiment i contenció de la pesta porcina, ja que tot i que no es troba en la zona zero de la detecció, que és al parc de Collserola, una part dels esforços de l’operatiu desplegat aquestes setmanes s’ha focalitzat a evitar que hi hagi exemplars que hi poguessin entrar, perquè seria un dels corredors naturals potencials per la seva proximitat i estructura geogràfica.
Catalunya té establert des de fa 26 anys un programa de seguiment de les poblacions de senglar a tot el país, que es va iniciar la temporada 1998-1999, seguint el model implantat vuit anys abans a la Zona Volcànica de la Garrotxa. És impulsat per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona i compta amb la col·laboració de tècnics i colles de caçadors d’arreu del país.
Actualment integra 22 observatoris. Sant Llorenç de Munt i l’Obac va ser un dels espais pioners i es va incorporar al seguiment des de la seva primera edició, l’any 1998. En cada observatori s’hi analitza l’evolució de les poblacions de senglar a partir de dades individualitzades de totes les batudes fetes durant el període hàbil de caça. El seguiment és possible gràcies a la col·laboració de colles de caçadors d’arreu del país, que faciliten les dades necessàries.
Segons l’últim informe tancat i publicat, durant la temporada 2024-2025, a l’espai Sant Llorenç de Munt i l’Obac es van caçar 469 senglars, una mitjana de 3,6 senglars per batuda i 2,3 senglars/km² de terrenys cinegètics. Es van caçar de mitjana el 2% dels senglars observats a les batudes, efectivitat de caça similar a la mitjana dels darrers cinc anys de seguiment que és del 44%.
L'estimació de densitats
I en aquest punt hi ha una dada clau d’aquest informe. S’hi calcula que al parc natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac hi ha una densitat de 5,2 individus/km² (el conjunt de l’àrea protegida té uns 137 km2). En el mateix informe es valora que aquesta és una densitat «moderada» en comparació amb les registrades a Girona i nord de Barcelona.
Així, en el document es detalla que les densitats de senglar registrades a Catalunya en aquest últim període d’estudi havien estat altes o molt altes (entre 9 i 15 individus/km2) als observatoris del nord-est de Catalunya, a l’Alt Empordà, Guilleries-Savassona, Zona Volcànica de la Garrotxa, Montnegre Corredor i Montseny.
Com a densitats mitjanes (d’entre 6 i 7 individus/km2) identificava els observatoris de Castell de Montesquiu, Serralada Litoral i Marina, Garraf-Olèrdola-Foix, Freser-Setcases i Muntanyes de Prades; i d’entre 3 i 6 individus/km2, els de Solsonès-Berguedà, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Collserola, Alta Ribagorça, Montsant i Alt Pallars.
Finalment, en densitats baixes (inferiors a 3 individus/km2) hi havia els observatoris de Boumort, Cadí, i Ports de Tortosa i Beseit.
En el mateix informe es detalla que, segons l’indicador de densitat, que considera el nombre de captures en relació amb les batudes realitzades i la superfície de terrenys cinegètics, en aquesta temporada 2024-2025 havia augmentat un 53% respecte de la temporada anterior.
En tots els espais s’aplica la mateixa metodologia. Així es disposa d’un registre comparable de l’evolució de les poblacions de senglar –i de la seva caça– i es poden definir les mesures de gestió més adequades a cada situació.
Els promotors d’aquest pla argumenten que l’augment de les poblacions de senglar a Catalunya, com arreu d’Europa, «justifica la necessitat de disposar d’un seguiment acurat i a llarg termini en llocs representatius de diferents paisatges del país. Actualment, l’objectiu de gestió de senglar se centra a aconseguir controlar la seva expansió i els danys que comporta a l’agricultura, accidents en carreteres i presència en zones urbanes, entre altres». I ja s’hi deia també que «en el context de la prevenció de la Pesta Porcina Africana, la Comissió Europea també ha recomanat aplicar mesures per controlar les poblacions de senglar a Europa».
Un detall és que en gairebé 9 de cada 10 de les 132 batudes anotades en aquest informe al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac es va fer observació de cabirols, que ha anat clarament a l’alça, i se'n van acabar caçant 33.
