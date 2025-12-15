Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Borrasca EmiliaNou abonament de transportNadal a ManresaPatinets elèctricsRob ReinerPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Atropellament d’una dona a la carretera de Prats a Artés

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / SEM

Regió7

Artés

Una dona ha resultat atropellada aquest vespre a la carretera de Prats a Artés. Segons han informat fonts d’emergències, l’avís de l’incident s’ha rebut a les 18.53 hores.

A hores d’ara, no ha transcendit l’estat de salut de la dona atropellada.

Estem treballant per ampliar la informació a mesura que es disposi de més dades oficials.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
  2. Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
  3. Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
  4. La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
  5. Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
  6. «Hi ha qui pensa que anar al plató d’OT és com anar de concert»
  7. La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
  8. «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»

Guia per entendre els canvis que proposa Treball en l'ampliació del permís per la mort d’un familiar

Guia per entendre els canvis que proposa Treball en l'ampliació del permís per la mort d’un familiar

Atropellament d’una dona a la carretera de Prats a Artés

Atropellament d’una dona a la carretera de Prats a Artés

L'Avinent Manresa guanya la Copa de Promoció masculina d'atletisme en pista coberta i queda sisè en la femenina

L'Avinent Manresa guanya la Copa de Promoció masculina d'atletisme en pista coberta i queda sisè en la femenina

Nova alerta per pluja per aquest dimarts: aquestes són les comarques afectades

Nova alerta per pluja per aquest dimarts: aquestes són les comarques afectades

El Centre de Tecnificació obté cinc medalles en els Campionats de Catalunya júnior de judo

El Centre de Tecnificació obté cinc medalles en els Campionats de Catalunya júnior de judo

L'Anoia, la comarca central més afectada pel temporal d'aquest dilluns

L'Anoia, la comarca central més afectada pel temporal d'aquest dilluns

Ikea obre botiga a Girona: a quanta estona està de Manresa i què s'hi podrà comprar?

Ikea obre botiga a Girona: a quanta estona està de Manresa i què s'hi podrà comprar?

Creu Roja d'Igualada porta la recollida solidària de joguines a Vilanova, la Pobla i Santa Margarida de Montbui

Creu Roja d'Igualada porta la recollida solidària de joguines a Vilanova, la Pobla i Santa Margarida de Montbui
Tracking Pixel Contents