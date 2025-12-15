Atropellament d’una dona a la carretera de Prats a Artés
Regió7
Artés
Una dona ha resultat atropellada aquest vespre a la carretera de Prats a Artés. Segons han informat fonts d’emergències, l’avís de l’incident s’ha rebut a les 18.53 hores.
A hores d’ara, no ha transcendit l’estat de salut de la dona atropellada.
Estem treballant per ampliar la informació a mesura que es disposi de més dades oficials.
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Hi ha qui pensa que anar al plató d’OT és com anar de concert»
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»