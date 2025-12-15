Avinyó estrena un arbre de Nadal fet de ganxet per veïnes del municipi
La instal·lació, que mesura 4 metres d’alçada, està ubicada a la plaça Major
La plaça Major d’Avinyó llueix aquestes festes un gran arbre de Nadal fet de ganxet. Un total de 22 veïnes del municipi han participat, en els darrers mesos, en la creació artesana de les peces que formen l’arbre, que fa 4 metres. La instal·lació s’ha estrenat coincidint amb l’encesa dels llums de Nadal del municipi bagenc.
Un grup de dones de diferents generacions, dirigides per Carme Casadevall Cubi, i la Comissió de Reis d’Avinyó, que sota la batuta de Joan Armengol s’ha fet càrrec de l’estructura, han estat els encarregats de fer realitat aquest projecte comunitari, que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament d’Avinyó. L’arbre està ubicat a la plaça Major, just a tocar de l’església, i l’acompanya també un tió i altres elements decoratius com bales de palla i flors de Nadal.
L’arbre de ganxet, que està coronat per una estrella il·luminada, complementa els llums de Nadal que s’ha instal·lat en diferents punts del poble on destaca la tradicional estrella de dalt del campanar i enguany, com a novetat, un gran arbre il·luminat a l’hort de la històrica masia de Cal Verdaguer, recentment adquirida per l’Ajuntament d’Avinyó, que dona la benvinguda a l’entrada del poble.
L’espectacularitat del treball i la feina de les voluntàries que l’han fet realitat ha despertat la curiositat i admiració dels veïns i veïnes del municipi, que aquestes festes ha sumat un nou element decoratiu.
