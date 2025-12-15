Sant Fruitós de Bages traspassa a Manresa el relleu de la presidència del Consorci l'Agulla
Aquest dilluns 15 de desembre s’ha celebrat el relleu a la presidència de la Junta General del Consorci l’Agulla
Regió7
L’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha passat el relleu a l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. L’Ajuntament de Manresa ostentarà la presidència del Consorci durant dos anys i Sant Fruitós de Bages n’assumirà la vicepresidència. El Consorci l’Agulla està format per representants dels dos municipis bagencs.
Per part de Sant Fruitós de Bages en formen part: Carme Cruz (GfP), Xavier Racero (GfP), Xavier Navarro (GfP), David Serrano (GfP), Àdria Mazcuñan (ERC), Xus Domene (SOM- APL) i Felip Echarri (JxSF – CM). Per part de Manresa en formen part: Carles Garcia (ERC), Pol Huguet (ERC), Mariana Romero (PSC), Jesús Alonso (IM), Ramon Bacardit (Junts), Gemma Boix (FEM) i Sergi Perramon (Grup Nacionalista).
El Consorci de l’Agulla és un òrgan creat pels Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages per tal de, conjuntament, posar sobre la taula l’ordenació urbanística d’aquest sector, entre ambdós municipis.
