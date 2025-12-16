El Centre Excursionista de Navarcles celebra la darrera sortida anual amb una ruta a Aiguafreda
Els participants van recórrer una ruta circular de 13 quilòmetres
Regió7
Manresa
El Centre Excursionista de Navarcles va fer la darrera sortida de l’any per la zona d’Aiguafreda, a la comarca d’Osona. Va ser una ruta circular de 13 quilòmetres que sortia del poble per la font dels Enamorats i passava per la vall de Martinet, Aiguafreda de Dalt, el dolmen de Cruïlles, la serra de l’Arca i, de nou, de retorn al punt de partida. Una vegada van culminar la ruta, el grup va fer un dinar com a cloenda de la jornada. Durant l’excursió, es van fer una fotografia amb el cartell del centre excursionista al dolmen de Cruïlles, que conserva dues grans lloses laterals i les restes d’un túmul.
