Es fa passar per una metgessa per robar a un home gran i acaba detinguda a Sant Vicenç de Castellet
La dona va començar a atendre un home que havia caigut a terra i, després d'acompanyar-lo a la comissaria per recuperar les seves pertinences, li va robar uns diners que tenia en efectiu
La Policia Local de Sant Vicenç de Castellet ha detingut una dona acusada de fer-se passar per una metgessa per confondre un home d'edat avançada i robar-li diners en efectiu. Els fets van tenir lloc el vespre del diumenge 14 de desembre, quan l'home va caure a terra quan passejava pel carrer. De seguida, una dona que assegurava ser una professional de l'àmbit sanitari se li va apropar i li va començar a fer maniobres d'atenció primària. Finalment, els agents van acabar esbrinant que l'acusada havia mentit sobre la seva ocupació professional i que havia aprofitat la condició de vulnerabilitat del senyor per robar-li uns diners en efectiu que portava.
Fent el seu paper de metgessa, l'arrestada va començar a atendre l'home in situ i, fins i tot, a donar indicacions a altres persones que passaven pel carrer perquè l'ajudessin. Paral·lelament, els agents de la policia es van desplaçar al lloc i, en arribar, l'home que havia caigut els va demanar que custodiessin les seves pertinences, que incloïen una bona quantitat de diners en efectiu, i les van acabar portant a la comissaria.
Un cop refet de la caiguda, l'home es va dirigir a la comissaria per recuperar les seves pertinences i la falsa metgessa va oferir-se a acompanyar-lo. I un cop retornades al seu legítim propietari, la dona va aprofitar per prendre-li els diners en efectiu que duia i va escapar.
L'home gran va tornar immediatament a la comissaria i va denunciar el robatori. I els agents de policia, per la seva banda, van iniciar la corresponent investigació per la qual van poder esbrinar que la dona no era metgessa i que havia usurpat les funcions de manera deliberada amb l’objectiu de generar confusió i sostreure els diners de la víctima.
La falsa metgessa va acabar sent localitzada i detinguda com a presumpta autora d'un delicte d'apropiació indeguda i usurpació de funcions. Com asseguren fonts del cos policial, la dona ja ha passat a disposició del jutjat.
La Policia Local, a més, ha aprofitat per agrair la col·laboració ciutadana, que ha estat clau per aclarir els fets.
