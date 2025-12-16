Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’esbart Som Riu d’Or actua al Mercat de Nadal de Sant Fruitós de Bages

El públic va gaudir d'activitats tant per grans com per petits, amb tallers infantils, actuacions musicals i tradicions de Nadal

Una de les actuacions de l'esbart Som Riu d'Or al Mercat de Nadal de Sant Fruitós

Una de les actuacions de l'esbart Som Riu d'Or al Mercat de Nadal de Sant Fruitós / Jaume Grandia

Regió7

Manresa

El Mercat de Nadal de Sant Fruitós, que té lloc al Cobert de la Màquina de Batre, va comptar aquest cap de setmana amb l’actuació de l’esbart local Som Riu d’Or, amb els grups infantils i de grans, sota la direcció de Toni Fornells. A més de les parades d’artesania i comerç local, el públic va poder gaudir de diferents activitats tant per grans com per petits, amb tallers infantils, actuacions musicals i tradicions de Nadal, com ara la visita del Pare Nadal o fer cagar el tió de Sant Fruitós Comerç Actiu.

TEMES

