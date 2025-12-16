L’esbart Som Riu d’Or actua al Mercat de Nadal de Sant Fruitós de Bages
El públic va gaudir d'activitats tant per grans com per petits, amb tallers infantils, actuacions musicals i tradicions de Nadal
Regió7
Manresa
El Mercat de Nadal de Sant Fruitós, que té lloc al Cobert de la Màquina de Batre, va comptar aquest cap de setmana amb l’actuació de l’esbart local Som Riu d’Or, amb els grups infantils i de grans, sota la direcció de Toni Fornells. A més de les parades d’artesania i comerç local, el públic va poder gaudir de diferents activitats tant per grans com per petits, amb tallers infantils, actuacions musicals i tradicions de Nadal, com ara la visita del Pare Nadal o fer cagar el tió de Sant Fruitós Comerç Actiu.
