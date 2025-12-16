Mor Secundí Soldevila, alcalde de Navarcles durant 12 anys
Soldevila va fer una trajectòria de 17 anys al consistori, des de les primeres eleccions democràtiques, amb tres mandats com a batlle amb majories absolutes
Navarcles ha perdut aquest dimarts de matinada Secundí Soldevila Sellarès, qui va ser el segon alcalde de la democràcia per CiU, càrrec que va exercir durant 12 anys i que durant aquells anys va ser un dels homes forts de Convergència a la comarca. La mort de Secundí Soldevila, de 89 anys, ha estat de forma sobtada.
Soldevila va formar part de l’Ajuntament navarclí des de les primeres eleccions democràtiques, del 1979, tot i que en aquell moment va quedar a l’oposició, i va acabar dibuixant una trajectòria en la política municipal de 17 anys. En aquelles primeres, l’alcalde va ser Josep Maria Carrillo, del PSUC, en unes eleccions molt fragmentades quant a resultats. La curiositat és que a aquells primers comicis Secundí Soldvila hi va concórrer com a cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya, i que es va acabar conformant un govern d'unitat, del qual ell en va ser primer tinent d'alcalde.
Quatre anys després (1983), Soldevila va ser cap de llista per CiU i va obtenir majoria absoluta, amb 6 dels 11 regidors que en aquell moment tenia el consistori. Una majoria absoluta que no només va repetir, sinó que va ampliar en les dues conteses electorals següents, les del 1987 i 1991, que van fer que el seu recorregut com a alcalde fos fins al 1995, amb un total de tres mandats i dotze anys.
A les del 1995 també hi va concórrer com a cap de llista, però en aquella ocasió va perdre la majoria absoluta, tot i que CiU va ser igualment la candidatura guanyadora. Un pacte entre PSC i Iniciativa per Catalunya va donar aquella alcaldia al socialista Albert Brunet i va deixar Secundí Soldevila i els sis regidors de CiU a l’oposició. Tot i això, encara va allargar el seu recorregut en la política municipal gairebé un any i mig mes. Finalment, el gener del 1997 va anunciar que renunciava a l’acta de regidor i tancava aquesta etapa. Ho va fer argumentant el seu malestar pel fet que en aquell moment el departament d’Educació de la Generalitat, llavors amb govern de Convergència, va prendre la decisió d’atorgar a Sant Fruitós de Bages l’institut que tots dos municipis es ‘disputaven’.
Secundí Soldevila va estar al capdavant de l’Ajuntament durant una de les èpoques de principal desenvolupament urbanístic del poble. Quan va sortir de l’Ajuntament no es va allunyar de la política municipal, ja que va seguir treballant en la confecció de les llistes de Convergència dels anys posteriors, i va ser, per exemple, qui va empènyer i apadrinar Maria Carme Alòs com a candidata, fins a convertir-se en alcaldessa entre el 2003 i el 2007.
Poc després de la seva retirada com a batlle, Convergència Democràtica de Catalunya li va retre un acte d’homenatge amb un dinar que va comptar amb diferents personalitats de l’àmbit polític i social, entre els quals qui en aquell moment era el conseller de Governació, Francesc Xavier Pomés.
El 2012 no va ser ja el partit que havia liderat durant 14 anys, sinó el poble de Navarcles, el que li va retre també un sentit homenatge, que feia extensiu a totes aquelles persones que havien treballat pel poble. va ser en el decurs d'un acte al teatre auditori que tenia com a motiu la commemoració dels cent anys de la construcció de l'actual edifici consistorial.
Des que va deixar la política, sempre ha estat una persona activa, sobretot vinculat a entitats dedicades al treball social, com ara Càritas, o la Plataforma per la Pau i la Solidaritat.
El novembre del 2024 va ser un dels assistents a l’acte de presentació, al teatre auditori, del llibre de Maria Carme Alòs que repassava l’experiència dels seus quatre anys com a alcaldessa de Navarcles.
