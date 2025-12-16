La proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç del Munt es posa a debat
El centre La Mata de Mura acollirà una jornada promoguda per entitats ecologistes, amb experts i representants de la direcció de l’espai protegit, per analitzar-ne pros i contres de la proposta d'eixamplar un 40% l'àrea protegida
Entitats ecologistes i naturalistes posaran a debat la idoneïtat d’ampliar els límits actuals del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Una proposta que ja té un informe molt definit, redactat per la Diputació de Barcelona després d’un període de converses amb els Ajuntaments implicats, i que planteja engrandir l’àmbit de protecció aproximadament un 40%. I aquest creixement es proposa sobretot cap al Bages (el parc també abasta municipis del Moianès i del Vallès).
Aquest debat s’obrirà en una jornada que ha organitzat per a aquest dissabte, 20 de desembre, l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC), conjuntament les entitats ecologistes Meandre (Bages) i El Fanal (Moianès), i la delegació bagenca de l’Institut Català d’Història Natural. La jornada planteja diferents exposicions i debats sobre la base de posar damunt la taula «problemàtiques i oportunitats» d’aquest projecte. De fet, la mateixa directora del parc natural, la callussenca Sònia Llobet, serà qui obrirà la jornada.
Tal com ja va informar Regió7, es tracta d’una proposta que neix del debat que hi va haver amb les diferents poblacions que tenen espai protegit dins del seu terme o que estan en el seu entorn immediat, i del consens a què es va arribar després d’un procés que va durar uns tres anys.
Concretament, el que es va consensuar fa ja un parell d’anys entre la Diputació de Barcelona (administració gestora) i ajuntaments de la zona és una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac que plantejava afegir un total de 5.853 hectàrees, de les quals 1.458 pertanyen a la comarca del Bages, a les 13.693 actualment protegides, el que suposa un augment de la superfície del 42,7%.
Des del 2020, la Diputació de Barcelona i els municipis de Vacarisses, Sant Vicenç de Castellet, Rellinars, Castellbell i el Vilar, el Pont de Vilomara, Matadepera, Viladecavalls i Terrassa van estar treballant en aquesta proposta d’ampliació. Els ajuntaments van acabar formalitzant, a través d’acords de ple, la inclusió de les parts dels seus termes municipals que formen part de la Xarxa Natura 2000, així com altres àrees properes, dins els límits de l’espai natural.
En conjunt, es tracta de fer una proposta homogènia territorialment que permeti incloure una àmplia zona d’aquests espais situats a cavall de les comarques del Vallès Occidental i el Bages, sota una única figura de protecció de parc natural que permetria endreçar l’aspecte normatiu i d’usos. L’ampliació permetria augmentar el nivell de protecció d’aquests espais i beneficiar-se dels programes de gestió i conservació, vigilància, prevenció d’incendis i de senyalització que la Diputació impulsa en l’àmbit del parc, i d’altres que puguin preveure altres administracions.
D’aquesta manera, per exemple, Castellbell i el Vilar, que fa temps que reivindica la seva posició geogràfica com a corredor natural entre els parcs de Montserrat i Sant Llorenç, entraria a formar part del parc amb 596,6 hectàrees; el Pont de Vilomara, que actualment n’hi té 1.052,40, n’hi sumaria 195,3 més cap a la zona de la Vall del Flequer i Sant Vicenç a les 221,6 actuals n’hi afegiria 666,2 cap a la part oriental, que ara és inclosa dins la Xarxa Natura 2000.
La jornada de dissabte al matí (que tindrà lloc al centre la Mata) tindrà tres blocs. A la primera, la directora del parc, Sònia Llobet; el geògraf Maties Serracant; i el president d’ADENC, Joan Carles Sallas explicaran quin és el marc actual.
En el segon es parlarà de la connectivitat i de problemàtiques del parc, amb la intervenció d’hidrogeòlegs, geògrafs i biòlegs. La tercera part serà la cloenda amb les propostes de protecció.
Aquest estiu, la directora del parc va avançar a Regió7 que el servei de parcs de la Diputació tenia previst presentar aquest any una primera proposta a la Generalitat plantejant l’ampliació. Tanmateix, aquest serà encara un pas molt inicial, que el que pretén és generar el marc per poder valorar realment la viabilitat d’aquest plantejament, perquè el Govern pugui analitzar i determinar si es tira o no endavant.
