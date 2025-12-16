Sant Fruitós de Bages recupera el Pessebre Vivent 40 anys després: "Ha vingut per quedar-se"
El muntatge, d'entrada lliure, es podrà gaudir el 27 de desembre de sis de la tarda a nou del vespre
L'itinerari serà d'un quilòmetre i inclourà 14 escenes que aniran des de les tradicionals a les propostes més innovadores
Sant Fruitós de Bages recuperarà després de quatre dècades el Pessebre Vivent, que es podrà gaudir en una única sessió d'entrada lliure el 27 de desembre. El muntatge estarà ubicat al barri de la Sagrera i comptarà amb un recorregut d'un quilòmetre que inclourà 14 escenes. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l’associació Som Riu d’Or, amb la col·laboració de l’Elenc Teatral dels Pastorets i el consistori bagenc.
Del projecte en formen part prop d'un centenar de persones entre organització, tècnics i figurants, que seran responsables de fer realitat un traçat de 1.000 metres. Amb inici a la Creu de terme de l'Agulla i final a la plaça de l’Església, els espectadors podran veure 14 escenes diferents amb "una mirada contemporània". L'entrada serà lliure i el muntatge només es podrà visitar el dissabte 27 de desembre de sis de la tarda a nou del vespre. Més enllà de gaudir del recorregut, els visitants podran accedir als Museus de la Vinya i el Vi i de la Rectoria.
Tal com apunta Eva Cuadrado, directora adjunta del Pessebre Vivent de Sant Fruitós de Bages, la principal motivació de la iniciativa és recuperar una tradició que feia 40 anys que no es feia al poble aprofitant que "som molta gent amb ganes de fer coses noves". A partir d'aquí, des de Som Riu d'Or i l'Elenc Teatral dels Pastorets van començar a donar veus i van rebre una resposta més que positiva per part dels veïns de la Sagrera i entorn, del Museu de la Rectoria i del mateix Ajuntament.
Precisament l'espai és un dels eixos principals del muntatge. El barri de la Sagrera està ubicat en una zona on hi ha horts que, com a peculiaritat, mantenen el sistema de regadiu de l'època medieval. A més, estan vinculats a les cases d'allà mateix. La finalitat de tot plegat és, segons Cuadrado, "posar en valor tot aquest entorn". Per això, s'ha dissenyat un itinerari d'un quilòmetre que, tot i que "sembla que sigui llarg, és planer i agradable". A la plaça de l'Església hi haurà una zona artística.
Una proposta innovadora
A part de les tradicionals escenes del naixement o l'anunciació, també s'ha optat per innovar i afegir quadres com el de Sant Josep de fuster o la visita de Maria a la seva cosina Elisabet, totes dues en estat. Com a element destacat, al final del recorregut hi haurà una representació que girarà entorn de la sopa dels pobres, una picada d'ullet a la tradicional Festa de l'Arròs de Sant Fruitós: "És una celebració amb origen medieval. Inicialment, era un dia en què es feia la sopa dels pobres perquè els més necessitats gaudissin d'un plat calent", explica la membre de la direcció. "Aprofitarem per fer una mica de pedagogia de la Festa de l'Arròs", afegeix.
Els quadres estaran basats en el clarobscur barroc i s'ha fet una selecció musical específica per a cada escena amb la intenció de donar valor a la música barroca catalana: "Estarà tot enllaçat. Donarem un programa amb un QR per qui vulgui anar escoltant les músiques", diu Cuadrado. També s'ha donat una interpretació diferent, tant en composició com en la il·luminació, per oferir representacions íntimes, senzilles, però amb una estètica acurada i atractiva.
Projecció de futur
Quatre dècades són moltes i un retorn ha de fer-se bé. Per consolidar l'aconseguit i continuar fent el Pessebre durant anys, des de l'organització enguany han optat per començar amb un dia només i oferint una entrada lliure. Més enllà de temptejar el terreny, centralitzar l'esdeveniment en un sol dia respon també a una qüestió logística: "Ho fem en espais on viu gent, s'han de fer muntatges especials, moure contenidors i tallar un parell de carrers, és complicat allargar-ho en el temps", detalla la directora adjunta. A més, des de l'organització s'ha volgut evitar una coincidència de dates amb Els Pastorets.
Pel que fa a l'entrada, que serà lliure, es vol atraure el públic i que "tothom hi pugui participar". Tot i ser d'accés gratuït, al final del recorregut hi haurà un recipient pels qui vulguin fer un donatiu que anirà destinat íntegrament a La Marató de 3Cat. Amb tot, després de la gran rebuda del poble, sembla que el Pessebre Vivent de Sant Fruitós de Bages ha tornat de debò: "Amb la bona acollida que hi ha hagut, només en voluntariat, tot apunta que ha vingut per quedar-se", afirma Cuadrado.
"Per la memòria, per la recuperació d'una tradició, amb tots els inputs que tenim des de fora; per la gran participació i la il·lusió que hi ha portat tothom i per posar en valor un espai moltes vegades desconegut per la mateixa gent del poble, penso que val molt la pena", conclou la membre de la direcció.
