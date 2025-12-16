Sant Fruitós recupera un camí històric que torna a connectar el nucli amb Torroella de Baix
El vial havia desaparegut als anys noranta arran de la construcció de l’autopista C-16
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha recuperat un antic camí rural que connecta la carretera N-141C, a l’alçada de l’hotel Alfa, amb la fàbrica del Pont Vell, a la carretera de Sant Benet de Bages. Aquest camí, que havia desaparegut als anys noranta amb la construcció de l’autopista C-16, permet tornar a establir una connexió directa entre el nucli urbà i el barri de Torroella de Baix. La recuperació ofereix una nova alternativa de connexió entre ambdós punts del municipi.
Paral·lelament, el consistori ha dut a terme treballs d’arranjament en altres camins municipals, com el tram que va del polígon de Sant Isidre fins al camí de l’Agulla (camí Fondo) i el camí de la casa de Cordelles fins al càmping El Grau.
Les actuacions han consistit principalment en l'anivellació i el compactat del ferm, així com en l’estesa de grava i altres materials per reforçar i perfilar els camins. L’objectiu ha estat millorar-ne l’estat general, garantir una circulació més segura i facilitar-ne l’ús tant per al trànsit rodat com per als vianants.
Amb aquestes intervencions, l’Ajuntament continua treballant en el manteniment i la millora de la xarxa de camins municipals, reforçant la seguretat i afavorint una mobilitat més eficient i sostenible.
