Sant Mateu de Bages dissenya un nou accés a la torre del castell de Coaner
El projecte ha estat lliurat a l'Ajuntament per la Diputació de Barcelona, i respon a la necessitat de millorar la seguretat i la integració paisatgística del conjunt monumental
Regió7
L'Ajuntament de Sant Mateu de Bages té sobre la taula un projecte de millora de l'accés al conjunt monumental del castell de Coaner, que ha elaborat la Diputació de Barcelona, i del qual es conserva la torre circular encimbellada en un turó i algunes restes de murs al seu peu. Tot plegat, juntament amb la veïna església romànica de Sant Julià, es documenta l’any 960 i està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).
L’accés actual al castell presenta importants limitacions, ja que el camí d’arribada no es reconeix prou bé, es fa per una escala força dreta, irregular i que no disposa de proteccions de seguretat, fet que en dificulta l’ús. Per aquests motius, el Pla director del conjunt monumental de Coaner, redactat l’any 2019, ja definia com a objectiu prioritari la millora d’aquest camí d’accés.
L’objectiu principal del projecte, doncs, ha estat definir un nou traçat d’accés, molt més segur per al visitant i més integrat en el seu entorn immediat i també en el paisatge. El projecte té en compte el valor simbòlic del lloc i defineix la configuració d’un nou camí i d’una nova escala que permeten dotar de major seguretat i comoditat d’ús a l’accés. El recorregut s’organitza en diversos trams amb replans amplis que faciliten el descans i que conviden al gaudi del paisatge. Com a fase prèvia, s’ha previst una campanya arqueològica que aprofundirà en el coneixement del recinte del castell i donarà arguments sòlids per redefinir els recorreguts, amb l’objectiu de posar en valor les restes del castell en el seu conjunt.
El projecte contempla els treballs necessaris per completar les actuacions al castell, millorant el seu accés des dels peus del turó i posant en valor les seves restes. I és que, des del 1955, quan s’actuà per primera vegada a l’església. El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la corporació (SPAL) ha dut a terme diferents estudis i obres adreçades a la restauració del conjunt monumental. Les primeres intervencions al castell se situen entre els anys 1997 i 2002, quan es van fer els estudis i es van redactar els projectes que van precedir les obres d’urgència de consolidació del turó i de restauració de la torre. L’any 2024 es van acabar les obres de restauració de l’interior de la torre del castell.
El treball ha estat dirigit per l’SPAL, ha tingut un cost de 9.000 euros i preveu una inversió de 106.434 euros en concepte d’obres.
