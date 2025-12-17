L’església de Navarcles s’omple a vessar en el comiat de Secundí Soldevila
Familiars i amics han recordat i honorat l’exalcalde del poble, que moria aquest dimarts als 89 anys, amb emotives intervencions durant la cerimònia
Navarcles s’ha bolcat aquest dimecres a la tarda en el funeral de comiat del qui fou alcalde del poble entre el 1983 i el 1995, Secundí Soldevila, que va morir dimarts amb 89 anys. L’església del poble ha quedat petita per encabir tota la gent, que fins i tot ocupava la bancada superior del cor i diverses persones han hagut de seguir la cerimònia del vestíbul de l’entrada.
Soldevila ha estat acompanyat per familiars i per companys i amics, en bona part lligats a la seva llarga trajectòria política i associativa al poble. Uns vincles que han quedat palesos en l’acompanyament musical durant el funeral per part d’una amiga de la família, i en els records i les paraules de comiat que s’han expressat des de l’altar. Aquí, la família hi ha tingut un pes especial, i han estat dues de les seves netes qui han obert la cerimònia. Ho han fet amb la interpretació de la peça principal de la banda sonora de «Titanic», i amb una lectura adreçada al seu avi, «que sempre ha estat el nostre suport incondicional, i l’àngel de la guarda que ha donat llum als nostres passos». L’han recordat com una persona «imparable i incansable» i li han agraït «haver pogut aprendre tant de tu, a estimar, a cuidar-nos els uns als altres, i a no rendir-nos mai».
Més endavant, i amb una intervenció conjunta, han estat Alba Pérez, com a alcaldessa actual, i Josep Maria Carrillo, com al primer alcalde de Navarcles en l’era democràtica, els que s’han volgut acomiadar públicament de Soldevila. Visiblement emocionat i amb dificultats per mantenir el discurs, Carrillo deia haver perdut «molt més que un amic», i algú «amb qui sempre he tingut una relació molt especial», fins punt que «trobaré a faltar les xerrades tremendament llargues que teníem», afegia amb un to més distès. Van coincidir en la política, però ha explicat que ja es coneixien «de quan les nostres famílies anaven d’excursió». Del seu vessant professional, n’ha destacat «el seu treball incansable pel poble i per fer un món millor, perquè sempre era en tot allò en què se’l necessitava». Més que un bon home, ha dit que «hem perdut un home bo».
Per la seva banda, l’actual alcaldessa, Alba Pérez, s’ha adreçat als presents «amb el cor encongit, però agraint tot el que Secundí Soldevila ha representat per Navarcles». I no tan sols com a alcalde, ha remarcat, «i ho ha fet amb un gran sentit de compromís, amb un amor sincer per la terra, i amb la voluntat constant de fer un món millor per a tothom». Per tot plegat, «ens queda la responsabilitat d’honorar-lo. El teu poble no t’oblidarà».
La cerimònia d’una hora de durada ha estat oficiada per mossèn Achille Nzamurambaho, que ha dit que feia un any que va arribar al poble «i amb el Secundí és com si ens coneguéssim de tota la vida». Li ha dedicat tot el sermó, destacant «la seva grandesa humana i cristiana», com a home religiós que era «i servidor fidel a l’església», fins al punt, ha dit, que tenia el permís del bisbe per donar la comunió. També ha recordat els seus vincles amb nombroses entitats i «el seu amor per Càritas», així com «el seu treball incansable, com a alcalde, pel progrés i el benestar del poble, i sempre amb un esperit de servei i estimant Navarcles com estimava la seva família».
Just abans d’acabar la cerimònia de comiat de Soldevila, ha estat el seu fill Jepi qui ha agraït «l’acolliment i l’escalfor» de tots els presents, i ha llegit el fragment d’un poema d’Espriu que el seu pare tenia penjat en un passadís de casa des de la seva proclamació com a alcalde.
