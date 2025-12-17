Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Facturació al BagesMor Secundí SoldevilaRates a ManresaLladres de motosTransferènciesPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Sant Fruitós inaugura una exposició artística a la biblioteca

La mostra ha estat creada pels usuaris del Taller de l’Art de Viure d’Ampans

Diversos dels artistes que firmen la mostra

Diversos dels artistes que firmen la mostra / AJ. SANT FRUITÓS

Regió7

Manresa

La biblioteca de Sant Fruitós ha inaugurat la mostra Biblioteca d’artistes, creada pels usuaris del Taller de l’Art de Viure d’Ampans. Una exposició que vol reivindicar el talent i la força expressiva de les persones amb discapacitat. La mostra es pot visitar fins al 10 de gener i els beneficis es destinaran al projecte d’art d’Ampans.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents