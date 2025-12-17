Sant Fruitós inaugura una exposició artística a la biblioteca
La mostra ha estat creada pels usuaris del Taller de l’Art de Viure d’Ampans
Regió7
Manresa
La biblioteca de Sant Fruitós ha inaugurat la mostra Biblioteca d’artistes, creada pels usuaris del Taller de l’Art de Viure d’Ampans. Una exposició que vol reivindicar el talent i la força expressiva de les persones amb discapacitat. La mostra es pot visitar fins al 10 de gener i els beneficis es destinaran al projecte d’art d’Ampans.
