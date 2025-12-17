Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Joan viu un cap de setmana ple d’activitats familiars amb un Mercat de Nadal i el tió

Més d’una trentena de parades de comerços i artesania i entitats van participar el dissabte passat en el Mercat de Nadal de Sant Joan de Vilatorrada, una cita que va atreure un nombrós públic familiar. La jornada va incloure cantades de nadales, un photocall, tallers de galetes, de manualitats infantils i d’escriptura de postals de Nadal. També hi havia servei de bar amb entrepans, dolços, xocolata i vi calent. L’endemà, diumenge, els infants van tenir l’oportunitat de fer un recorregut màgic per la zona de les fàbriques i cagar el Tió a la zona de la gespa del Parc Catalunya.

