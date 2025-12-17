Sant Joan viu un cap de setmana ple d’activitats familiars amb un Mercat de Nadal i el tió
La jornada va incloure cantades de nadales, un photocall, tallers de galetes, de manualitats infantils i d’escriptura de postals de Nadal
Regió7
Manresa
Més d’una trentena de parades de comerços i artesania i entitats van participar el dissabte passat en el Mercat de Nadal de Sant Joan de Vilatorrada, una cita que va atreure un nombrós públic familiar. La jornada va incloure cantades de nadales, un photocall, tallers de galetes, de manualitats infantils i d’escriptura de postals de Nadal. També hi havia servei de bar amb entrepans, dolços, xocolata i vi calent. L’endemà, diumenge, els infants van tenir l’oportunitat de fer un recorregut màgic per la zona de les fàbriques i cagar el Tió a la zona de la gespa del Parc Catalunya.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
- Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis