Súria destina l’edifici de Cal Ton Bató al lloguer social de famílies joves
S'ha fet una reforma integral de l'immoble, i s'han habilitat dos pisos i uns baixos que s'adjudicaran properament
Regió7
L'Ajuntament de Súria ha fet una reforma integral de l'històric edifici de Cal Ton Bató, al Poble Vell, per convertir-lo en un immoble destinat al lloguer social per a famílies joves. La iniciativa s'emmarca també en la voluntat de revitalitzar el nucli antic i seguir ampliant el parc municipal d’habitatges. La recepció de les obres es va fer amb la presència de l’alcalde, Albert Coberó i els regidors, Olga Tena i Albert Fàbrega. Cal Ton Bató, ubicat al davant de l’Església del Roser, és de propietat municipal des de l’any 1993.
Els treballs de remodelació, que han durat aproximadament un any, han servit per consolidar l’estructura de Cal Ton Bató i habilitar dos pisos i uns baixos, conservant elements patrimonials destacats de l’edifici. La convocatòria d’adjudicació d’aquests dos habitatges tindrà lloc en els propers mesos. L'edifici havia patit importants problemes estructurals a causa del seu deteriorament progressiu. Ara, els dos habitatges de Cal Ton Bató disposen d’una sala-cuina, dos dormitoris i un bany, i l’immoble compta amb plaques solars a la coberta i altres sistemes per assegurar la màxima eficiència energètica. La remodelació ha respectat la fesomia exterior de l’edifici.
El pressupost de licitació de les obres ha estat de 433.657 euros. El projecte s’ha finançat amb recursos de l’Ajuntament de Súria, la Diputació de Barcelona, l'Agència de l’Habitatge de Catalunya i dels fons europeus Next Generation, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern espanyol, de la Generalitat de Catalunya i de la Unió Europea.
La consolidació i ampliació del parc municipal d’habitatges és un dels principals objectius de l’equip de govern municipal per a l’actual mandat. Amb la remodelació de Cal Ton Bató, l’Ajuntament ja disposa de set pisos de lloguer social i un d’emergència. Pel que fa a la gestió d’aquest parc social, és a càrrec del Servei Municipal d’Habitatge, que va ser creat durant el mandat 2019-23 per afavorir la cohesió social i l’accés a aquest dret fonamental. Les adjudicacions dels pisos de lloguer social es fan en règim de cessió temporal, d’acord amb les directrius del reglament municipal corresponent.
