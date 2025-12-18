Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un arbre caigut talla un camí rural a Collbató

Cap persona ha resultat ferida a causa d'aquest incident

L'arbre caigut al camí rural

L'arbre caigut al camí rural / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Els Bombers de la Generalitat s'han activat el matí d’aquest dijous per retirar un arbre que ha caigut enmig d’un camí rural i n’obstaculitzava el pas a Collbató, a prop del carrer Torregrossa. El cos d’emergències ha rebut l’avís pels volts de les 10.53 h i s'ha desplaçat fins al lloc amb personal de l’Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF)

Un cop allà, han retirat l’arbre a fi de tornar a garantir la circulació pel camí de terra. Per aquest incident, cap persona ha resultat ferida.

Descobreixen a Artés una vil·la romana que podria ser la més important del Bages: "Té un alt potencial"

Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa

El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat

Descobreixen a Artés una vil·la romana que podria ser la més important del Bages

Més de la meitat dels municipis catalans ja disposen de pla d'emergències en vigor

Quin regidor de Manresa va a comprar a la Roca de l’Illa? (Vila en té fotos)

El manresà Jaume Masana, nou director general de SegurCaixa Adeslas

Necrològiques del 19 de desembre del 2025

