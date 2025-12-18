Un arbre caigut talla un camí rural a Collbató
Cap persona ha resultat ferida a causa d'aquest incident
Els Bombers de la Generalitat s'han activat el matí d’aquest dijous per retirar un arbre que ha caigut enmig d’un camí rural i n’obstaculitzava el pas a Collbató, a prop del carrer Torregrossa. El cos d’emergències ha rebut l’avís pels volts de les 10.53 h i s'ha desplaçat fins al lloc amb personal de l’Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF)
Un cop allà, han retirat l’arbre a fi de tornar a garantir la circulació pel camí de terra. Per aquest incident, cap persona ha resultat ferida.
