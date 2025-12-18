Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sallent aprova el pressupost amb el focus posat en les millores dels edificis i carrers del centre del poble

Dels 13.847.533,02 euros d'import total, 1.881.439,94 euros aniran destinats al paquet d'inversions

Han quedat validats amb els 9 vots a favor d’ERC, i tres en contra de Fem Poble i Junts per Sallent

Imatge del ple celebrat ahir 18 de desembre a Sallent, quan es va aprovar el pressupost del 2026

Imatge del ple celebrat ahir 18 de desembre a Sallent, quan es va aprovar el pressupost del 2026 / Ajuntament de Sallent

Regió7

Sallent

El Ple de l’Ajuntament de Sallent va aprovar ahir el pressupost per a l’any 2026, que s’enfila fins als 13.847.533,02 euros de despesa. D’aquests, 1.881.439,94 euros suposen el paquet d’inversions es dedicaran, majoritàriament, a esponjar el centre i millores globals de carrers, xamfrans i enllumenats. Han quedat aprovats amb els 9 vots a favor d’ERC, i tres en contra de Fem Poble i Junts per Sallent.

Aquests pressupostos per al 2026 tenen un caràcter continuista pel que fa a les inversions, però es veurà un canvi de dinàmica pel que fa a cap a on es dirigeixen aquestes inversions. L’equip de govern canviarà el focus de la nova Residència i centre de dia cap i el posarà en millores dels edificis i carrers del centre del poble. Entre els altres punts destacats hi ha l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals de 2026 i la proposta d’acord de Ple Municipal per la creació de la fitxa de lloc de treball d’un Tècnic superior de Recursos Humans i de Treballador/a Social per a la Residència.

Inversions

La major part del pressupost d’inversions (1.000.000 d’euros) van destinats a finançar el mobiliari i l’equipament interior de la nova Residència i centre de dia, un projecte el qual l’obra ja no ha de rebre més inversió per part del consistori. La resta d’inversions corresponents a urbanisme, via pública, habitatge i sostenibilitat van destinades a places, carrers i espais del centre, amb la intenció d’esponjar zones, rehabilitar edificis, instal·lar nous enllumenats i fer una millora generalitzada del nucli de Sallent. També s’hi inclouen les instal·lacions perimetrals de càmeres de vigilància als polígons industrials i subvencions a la reforma i accés a l’habitatge.

Ampliació de plantilla

La proposta inclou la modificació del Treballador/a familiar, que implica un canvi de dedicació passant del 75% al 100% de la jornada; la creació d’un nou lloc de treball de Treballador/a social per la nova Residència i centre de dia; i la creació d’un nou lloc de treball de Tècnic/a superior de RRHH. Aquests nous llocs de treball són necessaris per continuar millorant i donant un servei de qualitat a la ciutadania de Sallent. La proposta ha quedat aprovada per unanimitat.

Eduardo Casanova revela que té el VIH en un documental de Jordi Évole

Viatges il·limitats per 6,20 euros a l'any: així pots demanar la targeta social a Barcelona per a majors de 60 anys o discapacitats amb rendes baixes

Sallent aprova el pressupost amb el focus posat en les millores dels edificis i carrers del centre del poble

Junts alerta que Berga només ha executat l’11% del pressupost d’inversions del 2025

Trobat un cadàver al mar a prop del Fòrum de Barcelona

La Generalitat farà habitatge social al pla de Rigolisa de Puigcerdà

El PP cita Zapatero al Senat per la seva relació amb el directiu de Plus Ultra detingut

El Moianès incorporarà una ambulància medicalitzada del SEM: "La salut dels nostres habitants és un servei prioritari"
