Sallent aprova el pressupost amb el focus posat en les millores dels edificis i carrers del centre del poble
Dels 13.847.533,02 euros d'import total, 1.881.439,94 euros aniran destinats al paquet d'inversions
Han quedat validats amb els 9 vots a favor d’ERC, i tres en contra de Fem Poble i Junts per Sallent
Regió7
El Ple de l’Ajuntament de Sallent va aprovar ahir el pressupost per a l’any 2026, que s’enfila fins als 13.847.533,02 euros de despesa. D’aquests, 1.881.439,94 euros suposen el paquet d’inversions es dedicaran, majoritàriament, a esponjar el centre i millores globals de carrers, xamfrans i enllumenats. Han quedat aprovats amb els 9 vots a favor d’ERC, i tres en contra de Fem Poble i Junts per Sallent.
Aquests pressupostos per al 2026 tenen un caràcter continuista pel que fa a les inversions, però es veurà un canvi de dinàmica pel que fa a cap a on es dirigeixen aquestes inversions. L’equip de govern canviarà el focus de la nova Residència i centre de dia cap i el posarà en millores dels edificis i carrers del centre del poble. Entre els altres punts destacats hi ha l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals de 2026 i la proposta d’acord de Ple Municipal per la creació de la fitxa de lloc de treball d’un Tècnic superior de Recursos Humans i de Treballador/a Social per a la Residència.
Inversions
La major part del pressupost d’inversions (1.000.000 d’euros) van destinats a finançar el mobiliari i l’equipament interior de la nova Residència i centre de dia, un projecte el qual l’obra ja no ha de rebre més inversió per part del consistori. La resta d’inversions corresponents a urbanisme, via pública, habitatge i sostenibilitat van destinades a places, carrers i espais del centre, amb la intenció d’esponjar zones, rehabilitar edificis, instal·lar nous enllumenats i fer una millora generalitzada del nucli de Sallent. També s’hi inclouen les instal·lacions perimetrals de càmeres de vigilància als polígons industrials i subvencions a la reforma i accés a l’habitatge.
Ampliació de plantilla
La proposta inclou la modificació del Treballador/a familiar, que implica un canvi de dedicació passant del 75% al 100% de la jornada; la creació d’un nou lloc de treball de Treballador/a social per la nova Residència i centre de dia; i la creació d’un nou lloc de treball de Tècnic/a superior de RRHH. Aquests nous llocs de treball són necessaris per continuar millorant i donant un servei de qualitat a la ciutadania de Sallent. La proposta ha quedat aprovada per unanimitat.
