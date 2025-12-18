Santpedor finalitza el desbrossament a l'entorn de la riera de Joncadella
Els treballs han estat finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua en la seva totalitat
Regió7
Santpedor
L'Ajuntament de Santpedor dona per acabats els treballs de neteja i aclariment que ha estat realitzant durant un temps a la riera de Joncadella, a tocar de la urbanització del Mirador de Montserrat.
Els treballs han consistit en la desbrossada de vegetació, l’eliminació de la canya americana i d’altres espècies invasores, s'han netejat cúmuls de troncs i branques, i s'han fet intervencions per potenciar la vegetació autòctona.
Per a la realització d'aquests treballs, l'Ajuntament ha comptat amb una subvenció que ha cobert la totalitat del cost d’execució per part de l’Agència Catalana de l’Aigua.
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni