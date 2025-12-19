Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Barcelona atorgarà la Medalla d'Or al Mèrit Cívic a títol pòstum a la santpedorenca Anna Balletbò

Collboni reivindica l'exdirigent del PSC com a "exemple primerenc de feminisme" i defensa la seva "transversalitat"

L'exdiputada del PSC Anna Balletbò

L'exdiputada del PSC Anna Balletbò / FERRAN NADEU

Nazaret Romero (ACN)

Barcelona

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat atorgar la Medalla d'Or al Mèrit Cívic a títol pòstum a l'exdirigent del PSC i diputada històrica del Congrés, Anna Balletbò, de Santpedor. Amb els vots a favor del PSC, BComú i PP i en contra de Junts, ERC i Vox, el plenari ha donat llum verda a la distinció "en reconeixement de la seva trajectòria en els àmbits del periodisme, la cultura, la promoció de la pau i la defensa dels drets i el lideratge de les dones". L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat Balletbò com a "exemple primerenc de feminisme" i ha defensat la seva "extraordinària transversalitat".

Collboni ha destacat el compromís de Balletbò amb "l'internacionalisme", l'economia i també la participació de l'exdirigent socialista en òrgans de participació de la ciutat, com ara el Consell de Ciutat.

