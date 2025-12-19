El Consell Comarcal del Bages destina 20.400 euros per impulsar la recerca al territori
Amb els ajuts InnoBages, enguany s'han becat un total de sis estudiants
Regió7
El Consell Comarcal del Bages ha destinat enguany 20.400 euros al desenvolupament de projectes de recerca i innovació al territori, en el marc dels ajuts InnoBages, que es financen a través de la Diputació de Barcelona i el SOC. La convocatòria d’enguany ha destinat els diners en dues línies. A la fase de projectes, s’han finançat cinc iniciatives amb 1.500 euros cadascuna (6.000 euros en total), i a la fase d’estudiants, s’han atorgat sis ajuts de 2.400 euros (14.400 euros en total). Els beneficiaris han estat tres noies i tres nois, als quals s'ha fet un acte de rebuda aquest divendres, amb presència dels joves becats, professorat i personal investigador universitari. .
Els projectes finançats aborden reptes d’impacte directe al territori en col·laboració amb empreses locals. Amb Codelearn (Manresa), el projecte La Qui-Bot H2O treballa la programació de robots amb perspectiva feminista per fomentar vocacions STEAM (PDI: Marta Tarrés, alumne: Aran Roig). Amb Aigües de Manresa, el projecte Intel·ligència Artificial per a control autònom i resilient de la xarxa d’aigua aplica models d’IA i ciberseguretat al seguiment de dades hidràuliques (PDI: Linus Manubens, alumnat: Marta Espejo i Mohammed Hashem). Amb Denso (Santpedor) i Desferres – Grup Vilà Vila, dos projectes de biolixiviació exploren la recuperació de metalls i or en residus electrònics (PDI: Toni Dorado i David Ribas, alumnes: Marta Botifoll i Alba Morral). Finalment, amb Solestany, el projecte Millora de la Seguretat i Eficiència en la Producció d’Àrid i Pedra Ornamental a la pedrera Busquets (Sallent) aporta millores en geologia aplicada, seguretat i prevenció (PDI: Lluís Sanmiquel, alumne: Tomàs Lascurain).
La consellera comarcal Marta Viladés ha destacat que “InnoBages demostra que la recerca i la innovació tenen impacte quan s’arrelen al territori. Connectem empreses industrials, PDI i estudiants i hi afegim recursos perquè les idees es converteixin en resultats: talent local, reptes reals i transferència.” Per la seva banda, el president del Consell, Eloi Hernández, ha remarcat que “invertir en coneixement és invertir en futur. Amb InnoBages retenim talent, enfortim les empreses en l’àmbit de la indústria i projectem el Bages com una comarca que resol problemes amb tecnologia, sostenibilitat i mirada social. Volem més aliances i més retorn en forma d’ocupació qualificada i valor afegit.”
Amb aquesta edició, el Consell Comarcal del Bages consolida InnoBages com una eina estable de col·laboració publicoprivada que impulsa projectes aplicats, oportunitats formatives i transferència de coneixement cap al teixit productiu industrial de la comarca, reforçant el posicionament del Bages en l’àmbit de la innovació i la recerca vinculada al territori.
