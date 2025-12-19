L'Ajuntament de Sant Fruitós assumeix l'organització de la Marxa del Terme, i n'evita la suspensió
El grup excursionista Posa't en Marxa, que se n'havia fet càrrec fins ara, va anunciar fa uns dies que hi renunciava perquè no disposava de prou gent
Finalment, Sant Fruitós de Bages podrà mantenir l'any que ve la tradicional Marxa del Terme, després que n'havia perillat la continuïtat per falta de gent que la pogués organitzar. Fins ara se n'havia fet càrrec el grup excursionista Posa't en Marxa, que fa uns dies va anunciar que ho deixava per manca d'efectius i feia una crida a buscar un relleu. Al final, serà l'Ajuntament qui se'n farà càrrec, en col·laboració amb la Colla dels Cuiners de l’Arròs, el gimnàs V2O, Joanan33.0 i amb el suport de PetroPintó i Genia Bioenergy.
La propera edició d'aquest esdeveniment esportiu (la 28ena), que combina natura, esport i convivència, es farà el diumenge 25 de gener en el marc de la Festa Major d'Hivern, i enguany serà l’Ajuntament qui n'assumirà les regnes amb l’objectiu de garantir la continuïtat d'aquesta cita, una de les més importants a nivell esportiu que es fan al poble. Tanmateix, l’esperança és que la propera edició pugui tornar a organitzar-se de la mà de l’entitat que la va fer néixer i créixer.
L’edició d’enguany proposa dos recorreguts adaptats a diferents nivells de preparació física: la caminada més popular, de 12,18 km (235 metres de desnivell) i la caminada llarga de 22,20 Km (421 metres de desnivell).
Les dues marxes començaran des del Bosquet i passaran per La Sagrera, continuant cap a l’ermita de Santa Anna de Claret, el Mas Casa Coll i l’ermita de Sant Ponç. A partir d’aquest punt, els itineraris es bifurcaran. La marxa curta seguirà cap al bosc d’Olzinelles, el Mas de les Oliveres, la Torre de Sanmartí i retornarà al Bosquet. La marxa llarga continuarà cap a l’aqüeducte del Torrent de la Sala, el Serrat dels Morts, el pla dels Abadals i el Roure Gros, i després creuarà la C-16 per fer el mateix camí de tornada que la marxa curta des del bosc d’Olzinelles.
Tots dos recorreguts disposaran de punts d’avituallament. La sortida es podrà realitzar entre les 8 i les 10 del matí des de la Pista del Bosquet, on s’entregarà el braçalet distintiu a les persones inscrites. Es recomana portar el got reutilitzable per reduir l’ús d’envasos.
Les inscripcions s’obren aquest dilluns 22 de desembre al preu de 13 euros fins al 20 de gener i per 15 euros del 21 al 25 de gener. Les inscripcions s’han de realitzar en línia a https://www.rockthesport.com/ca/esdeveniment/27a-marxa-al-terme-sant-fruitos-de-bages-2026. A partir del 9 de gener, també es podran realitzar les inscripcions presencialment a Joanan33@2.0 fotografia i al Gimnàs V2O.
Des de l’Ajuntament es fa una crida a totes aquelles persones que voluntàriament vulguin participar a la Marxa del Terme d’aquest any, que enviïn un correu electrònic a sfb.esports@santfruitos.cat amb el seu nom i telèfon de contacte o s’inscriguin presencialment a l’àrea d’esports.
