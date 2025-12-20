Nadal al Monestir de Montserrat: horaris i com assistir a les misses i als actes religiosos d'aquestes festes
L'abadia va obrir fa uns dies el web per reservar les entrades, que ja s'acaben per a la cerimònia del dia 25 de desembre
El Monestir de Montserrat és un dels punts de referència espirituals de Nadal a Catalunya. Entre el 24 de desembre i el 6 de gener, l'abadia celebra les festes amb una programació que combina tradició, música i recolliment en un entorn emblemàtic, al cor del país. En aquest article recollim els dies i els horaris de les misses i hi trobaràs l'enllaç per accedir a les reserves. En dates assenyalades com aquestes és important reservar amb antelació: actualment, per a la missa conventual del dia de Nadal ja queden poques entrades.
El programa nadalenc arrenca la tarda del 24 de desembre amb la Calenda i les Vespres, a les 18.45 h, que inclouran motets de Nadal a càrrec de l’Escolania de Montserrat. Aquella mateixa nit, a les 22.30 h, tindran lloc les Matines i la tradicional Missa del Gall.
El dia de Nadal, 25 de desembre, la Missa Conventual se celebrarà a les 11 h, el mateix horari que es mantindrà durant bona part de les celebracions posteriors, incloses la Festa de Sant Esteve (26 de desembre) i els dies 27 i 28.
El calendari litúrgic continuarà el 31 de desembre, a les 22.30 h, amb una vetlla de pregària i Eucaristia per la Pau, i ja al nou any, l’1 de gener, es reprendrà la Missa Conventual a les 11 h. Les celebracions seguiran els dies 3 i 4 de gener i culminaran el 6 de gener, amb la Missa Conventual de la Solemnitat de l’Epifania, també a les 11 h.
Les persones interessades poden formalitzar la reserva entrant a www.abadiamontserrat.net/reserves, un tràmit imprescindible per garantir l’aforament i l’organització dels actes en aquestes dates tan assenyalades. Amb aquesta reserva garanteix l'accés a la basílica, però no un lloc concret.
Actes litúrgics de les festes de Nadal i Reis
- 24 de desembre. 18.45 h - Calenda i Vespres. Motets de Nadal de l’Escolania
- 24 de desembre. 22.30 h - Matines i Missa de Mitjanit
- 25 de desembre. 11 h- Missa Conventual del dia de Nadal
- 26 de desembre. 11 h - Missa Conventual de la Festa de Sant Esteve
- 27 de desembre. 11 h - Missa Conventual
- 28 de desembre. 11 h - Missa Conventual
- 31 de desembre. 22.30 h - Vetlla de pregària i Eucaristia per la Pau
- 1 de gener. 11 h - Missa Conventual
- 3 de gener. 11 h - Missa Conventual
- 4 de gener. 11 h - Missa Conventual
- 6 de gener. 11h - Missa Conventual de la Solemnitat de l'Epifania
Una il·luminació especial per Nadal
Visitar el Monestir de Montserrat aquests dies també permet gaudir d'una vista de l'abadia diferent: la il·luminació nadalenca que s'hi ha instal·lat va des de la plaça de la Creu fins a la plaça de Santa Maria i s'han il·luminat tots els arbres.
En total, 1.800 metres de llums. L'acte ha consistit en un breu parlament de l'abat de Montserrat, Manel Gasch, i, tot seguit, l'Escolania de Montserrat ha interpretat dues nadales -'Oh arbre sant' i 'Els àngels de la Glòria'- des dels balcons que donen a l'atri de la basílica de Santa Maria.
