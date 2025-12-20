S'aixeca el teló dels Pastorets al Bages i a l'Anoia: on i quan es representen?
L’espectacle omplirà una desena d’escenaris amb elencs renovats i feminitzats, retocs en alguns decorats, i amb nous trets singulars adaptats a cada poble
Aquest Nadal, al Bages i al Moianès hi haurà funcions de Pastorets a dojo, que en general mantenen la línia continuista d’altres anys, però en la majoria dels casos amb incorporacions de gent jove en el repartiment, que manté la tendència feminitzadora dels últims anys; millores en els decorats o el vestuari; i continguts que, tot i mantenir la seva essència, busquen tocs personals i identitaris que acostin la història a la població on es fan.
És el cas dels Pastorets de Santpedor, que enguany celebren 15 anys de la seva recuperació que, en principi, es commemorarà en la funció del dia de Reis. Arribaran amb un elenc més femení (com també a la codirecció), amb noves incorporacions i, alhora, amb actors i actrius d’antigues edicions. A més, per primer cop comptaran amb la presència del Timbaler del Bruc com a personatge insígnia del poble. El mateix passa a Moià, on l’associació Tres Panys ofereix una versió en què entitats del poble o el mateix campanar prenen protagonisme, i recupera escenes com la de Josep i Maria, enguany amb una triple funció, quan sempre se’n feien dues.
També hi ha un relat propi als Pastorassos de Castellbell (dels quals ja s’ha fet una funció), en aquest cas amb una visió més moderna i fins i tot futurista, per donar continuïtat al contingut d’edicions anteriors. Enguany, el referent és la saga de Star Wars, on no falta un format musical diferent, amb lletres modificades i adaptades per a les noves generacions per oferir un espectacle que combina tradició amb modernitat.
Readaptacions i nous planters
A Sant Fruitós de Bages, els Pastorets del Ferrer Magí, d’Enriqueta Capellades, arribaran amb novetats destacades fruit d’una nova adaptació signada per Toni Fornells, que incorpora canvis en els diàlegs i la introducció de nous personatges, de la mà de l’Elenc Teatral de Sant Fruitós i l’esbart Som Riu d’Or.
Els Pastorets seran més joves a Navarcles, amb una desena d’incorporacions d’un nou planter sorgit dels tallers que s’han fet a l’escola. Són nois i noies d’entre 12 i 13 anys que començaran en els papers de fúries i pastors. A Balsareny, els Pastorets segueixen una línia semblant, amb tres noies joves a l’equip de direcció, i amb cares noves també dalt l’escenari, mantenint la progressiva feminització i renovació de personatges. Enguany, també s’estrena la caldera de Pere Botero com a principal novetat decorativa.
La renovació de decorats també es deixarà veure a Súria, amb la segona fase de restauració, després que l’any passat es van fer canvis en els quadres de dia. Enguany és el torn dels decorats de l’infern, i l’any que ve (coincidint amb el centenari), tocarà renovar els dels boscos. Aquestes festes hi haurà set funcions, una més del que era habitual.
El Traspunt de Cardona també sorprendrà enguany amb un nou foc dels pastors a l’escenari, amb alguns canvis en el muntatge de les aparicions, i també hi haurà un dimoni més banyut; mentre que l’Associació Musical Castellet farà les seves tradicionals representacions a Sant Vicenç, amb dues sessions al gener.
Pastorets del Bages i el Moianès
- Balsareny, Sala Sindicatn Dates: 25 de desembre (18.30 h), 26 de desembre, i 4 i 11 de gener (18.00 h)
- Cardona, Teatre Els Catòlics Dates: 25 i 26 de desembre, 1, 4 i 6 de gener (18.30 h)
- Castellbell, Casino Borràs Dates: 20 i 21 de desembre (18.00 h)
- Moià, Les Faixes Dates: 25 i 27 de desembre, i 1 de gener (19.00 h)
- Navarcles, Teatre Auditori Dates: 25 de desembre (19.00 h), 28 de desembre, 4 i 6 de gener (18.00 h)
- Sant Fruitós de Bages, Teatre Casal Cultural Dates: 26 i 28 de desembre i 3 de gener (19.00 h)
- Sant Vicenç de Castellet, Cal Soler Dates: el 4 i el 6 de gener (19.00 h)
- Santpedor, Cal Llovet Dates: 26 de desembre (19.00 h), i el 6 de gener (18.00 h)
- Súria, Teatre del Foment Cultural Dates: Nadal (19.00 h), 26 i 28 de desembre, i l’1, 3, 4 i 6 de gener (18.00 h)
