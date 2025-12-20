Salut impulsa a la regió central una campanya per evitar cues als centres sanitaris durant l'onada de grip
Per evitar saturar el sistema sanitari, la iniciativa informa la població sobre el recurs sanitari on s’ha de dirigir segons la gravetat de cada cas, sigui el CAP, el CUAP o el Servei d'Urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa
A fi d'evitar les llargues llistes d'espera als centres sanitaris i garantir un millor servei als pacients, la Regió Sanitària Catalunya Central engega una nova campanya informativa per promoure un ús adequat dels diferents dispositius assistencials del territori. La iniciativa impulsada al Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i Calaf, coincidint amb l'onada de la grip, un dels principals motius de saturació dels serveis, pretén orientar la ciutadania amb cartells informatius que els guien a l’hora de triar el recurs sanitari on assistir en funció de la seva simptomatologia i el grau d’urgència.
A grans trets, la campanya recorda a la població que el primer pas davant qualsevol problema de salut, especialment casos no urgents, és contactar amb el Centre d'Atenció Primària (CAP) de referència o bé trucar al 061 Salut Respon, un servei disponible les 24 hores del dia que ofereix assessorament professional i orienta sobre el recurs més adequat per a cada cas. Així, cada usuari serà atès o derivat allà on el podran atendre d'una forma més adequada i sense haver d'esperar més del degut. Per a urgències greus o situacions de risc vital, sí que s'aconsella dirigir-se al Servei d’Urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, també operatiu les 24 hores.
Seguir aquestes indicacions pot suposar una gran diferència, ja que moltes persones tenen per costum adreçar-se a Sant Joan de Déu per rebre atenció de dolències lleus que podrien ser resoltes sense haver d'esperar tanta estona en Centres d'Atenció Primària o al Centre d'Urgències d'Atenció Primària de Manresa. Això és perquè a l'hospital sempre es prioritza l'atenció dels casos més greus i de més urgència en contraposició dels que no ho són tant.
D'aquesta forma, s'evita la tensió innecessària que es genera als centres sanitaris, especialment dels serveis d’urgències hospitalàries, i es garanteix que tothom sigui atès en el recurs més adequat segons la seva situació clínica. El gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, assenyala que “en moments d’augment de la pressió assistencial, com els associats a la circulació de virus respiratoris, és especialment important fer un ús responsable del sistema sanitari”.
El 061 i l’atenció primària, porta d’entrada al sistema
La campanya recorda que, davant d’un problema de salut, el primer pas recomanat és contactar amb el Centre d’Atenció Primària (CAP) de referència o trucar al 061 Salut Respon. Moltes vegades, com asseguren els professionals, un malestar de salut amb les indicacions adequades, sigui del CAP o del 061, estalvia l’usuari un desplaçament innecessari, ja que poden proporcionar assessorament a través de la mateixa trucada.
En cas de malestar continuat i febre que faci necessari una consulta presencial, cal recordar que el lloc indicat és el CAP, on es resolen la major part dels problemes de salut comuns. L’horari habitual és de dilluns a divendres de 8 a 20 hores. Fora d’aquest horari, la ciutadania pot adreçar-se als Punts d’Atenció Continuada (PAC), que garanteixen atenció sanitària durant les nits, caps de setmana i festius per a casos que no són greus, però que no poden esperar a l’endemà, amb criteris de proximitat i equitat territorial.
Al Bages n'hi ha sis, a Artés, Cardona, Monistrol de Montserrat, Sallent, Sant Vicenç de Castellet i Súria; al Berguedà n'hi ha un a Guardiola de Berguedà i un segon punt d’atenció tant per a malalties menys greus i greus a l’Hospital de Berga; al Moianès, es troba a Moià; a l'Anoia, a Calaf i al Solsonès, al centre sanitari.
Diferents recursos segons la gravetat
La campanya també posa l’accent en la necessitat de diferenciar els recursos segons la gravetat de la situació. Per a urgències menys greus, el territori disposa del Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Manresa, obert les 24 hores del dia. Com a urgències menys greus es consideren la febre alta, dolor intens o bé sagnat; un malestar de moderat a intens; un empitjorament de malalties cròniques o conegudes o situacions urgents per a les quals no sigui previsible l’ingrés.
Per a urgències greus o situacions de risc vital, el recurs de referència és el Servei d’Urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, també operatiu les 24 hores. “Utilitzar cada dispositiu segons el nivell de gravetat permet reduir temps d’espera, millorar la qualitat assistencial i garantir una resposta ràpida allà on és més necessària”, afegeix el gerent.
En el cas del Berguedà, a banda dels centres d’atenció primària, hi ha un punt d’atenció continuada a Guardiola de Berguedà per atendre els casos urgents que no revesteixen gravetat, però que requereixen d’assistència presencial. Per a situacions d’urgència menys greus i més greus, és a dir les que al Bages es tractarien al CUAP, per un costat poden desplaçar-se a l’Hospital de Manresa i, per l’altre, tenen una porta única d’entrada al servei d’urgències ubicat a l’Hospital de Berga.
Una campanya visual i de proximitat
Sota el lema "No em trobo bé. Què he de fer?", la campanya difon aquesta informació mitjançant cartells informatius als centres sanitaris, equipaments públics i canals digitals, amb un format visual i accessible que inclou els principals missatges: la importància de trucar al 061, l’ús del CAP com a primera opció, la ubicació dels PAC del territori, el CUAP de Manresa i l’hospital de referència per a urgències greus.
La regió sanitària també ha fet una crida a farmàcies i a ajuntaments perquè difonguin com cal actuar en cas d’una situació de malestar en l’àmbit de salut.
Millores al CUAP Manresa
Coincidint amb l’inici d’aquesta campanya, el CUAP Manresa (ubicat a la planta baixa del CAP Bages), ha millorat la senyalització i ha refet el circuit d’atenció a l’usuari amb l’activació de la crida anonimitzada que millorarà el flux de pacients. A partir d’ara, el professional d’atenció a la ciutadania donarà a l’usuari que necessiti ser atès al dispositiu d’urgències d’atenció primària un braçalet de paper i un número imprès que permetrà garantir la privacitat de dades personals i la seguretat assistencial mentre duri la seva estada al CUAP. El número aleatori sortirà a la nova pantalla de la sala d’espera quan pugui entrar a la consulta de triatge i, també, quan hagi d’entrar a la zona d’observació. Per tant, serà el seu identificador des que arriba fins que marxa.
De cara a l’usuari, se l’avisarà a través del número assignat quan aparegui en les pantalles que identifiquen el torn i es deixarà de cridar pel nom. Per tant comporta una major privacitat de l’usuari, els professionals deixen de sortir per cridar als usuaris i es milloren els fluxes assistencials.
