Sant Vicenç posa el tió al centre de la plaça i de la festa
La celebració local del Cagatió reivindica la força de la tradició amb personatges propis que en marquen la pauta i la participació de diverses entitats
A Sant Vicenç de Castellet, cada diumenge previ a Nadal posen el tió al centre. Al voltant del vell tronc gira tota una tarda de celebració amb més de tres dècades de trajectòria (va néixer el 1989). I és que no es tracta només de picar-lo per fer-li descarregar petits presents per als infants (tradicionalment, en aquest cas, llaminadures), sinó de fer-lo el veritable protagonista, reivindicant la seva rellevància dins de la tradició nadalenca catalana. Enguany, per tant, serà aquest diumenge 21.
De fet, l’any passat es va reforçar encara més aquest protagonisme, a través d’un dels elements més singulars que té aquesta celebració nadalenca en versió santvicentina: la figura dels ‘tioners’, personatges del bosc que aquest dia són els encarregats de portar fins a la plaça de l’Ajuntament (escenari de la festa) el tronc escollit i cuidat per a l’ocasió. El que va passar en l’edició del 2024 és que aquests ‘tioners’ van estrenar cançó (i coreografia) perquè el públic els doni la benvinguda. I també va debutar un nou personatge, el Roc, que els va fer de guia i ajudant i que enguany també s’espera que hi sigui present. Perquè, un cop el tió ja és a l’escenari instal·lat a la plaça, el ‘tioner major’ explica i recorda tot un seguit de pautes que s’han de complir per acabar de posar a punt el tronc. Per escalfar-lo adequadament.
És aquesta preparació del tió la que esdevé la següent part de la festa, que compta amb l’ajuda i intervenció de diferents entitats locals. Una breu posada en escena de Pastorets, un quadre de pessebre vivent, danses… Tot plegat, perquè els ‘tioners’ constatin que al poble hi ha les dosis necessàries d’esperit nadalenc i de tradició catalana. I, evidentment, saber-se la cançó popular per fer-lo ‘cagar’.
Quan s’ha complert amb tot l’escalfament, és l’hora de comprovar que el tió ja està a punt per descarregar. Són els gegantons Nen i Nena els encarregats de fer la prova definitiva. Si és positiva, el tronc es desplaça a un altre escenari perquè, un per un, hi vagin passant els infants que volen fer cagar el tió. L’any passat, més de mig miler.
Mentre es va succeint la ‘descarregada’, la festa continua amb animació, que enguany tindrà un protagonista destacat, el popular Pep Callau, que en va ser una de les ànimes quan el Cagatió de Sant Vicenç va començar a agafar embranzida.
La festa, però, té encara altres complements, com l’elaboració a la mateixa plaça d’un brou calent i torrades que es reparteixen per a tothom (i prèviament també tasta el ‘tioner major’) a meitat de la festa.
Tot i que la celebració es desenvolupa principalment a la plaça de l’Ajuntament, la festa com a tal arrencarà a les 5 de la tarda a la plaça de l’Onze de Setembre, ja que des d’allà sortirà la cercavila amb els grallers i els gegantons de la Colla de Geganters de Sant Vicenç per portar tothom, públic i entitats participants, a rebre l’arribada dels tioners.
