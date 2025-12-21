El Pessebre Vivent de Fals transporta els espectadors dos mil anys enrere
L’organització ha treballat aquest any per perfeccionar els detalls que donen vida a les escenes bíbliques i costumistes
L’estrena va aplegar 350 espectadors en les dues primeres sessions
«No m’esperava que fos tan llarg ni que estigués tan ben fet». Així ho explicava Antonio Silva, veí de Sant Joan de Vilatorrada, dissabte a la tarda, després de completar amb la seva família el recorregut del Pessebre Vivent del Bages, a les Torres de Fals, a Fonollosa. L’última vegada que l’havia visitat va ser fa trenta anys, quan hi va anar amb el seu fill, i aquest dissabte hi va tornar agafat de la mà la seva neta. «És molt més gran i tot està molt ben recreat, fins al punt que la sensació és la de trobar-se dins del pessebre de casa», destacava.
Ell era un dels 350 espectadors que dissabte van assistir a l’estrena del Pessebre Vivent del Bages, una cita que va estar pendent del temps fins a l’últim moment i que, finalment, es va poder celebrar amb normalitat. Un any més, aquesta proposta es consolida com una de les activitats nadalenques més emblemàtiques de la comarca, amb un total de setze representacions fins al pròxim 6 de gener i amb la participació de 260 persones, entre figurants i membres de l’equip tècnic. «Tenim els quadres molt consolidats, i aquest any hem treballat per perfeccionar els petits detalls», explicava Francesc Parcerisas, un dels coordinadors del pessebre.
Són precisament aquests detalls en el vestuari, la il·luminació i els objectes els que permeten que els espectadors s’endinsin plenament en com devia ser la vida fa dos mil anys. El recorregut comença amb la recreació d’oficis, com el de ferrer, les teixidores de llana o les cistelleres, i amb un grup de nens trencant ametlles que dissabte despertaven la curiositat dels visitants, ben abrigats amb gorros i bufandes mentre avançaven pel circuit.
Si alguna cosa caracteritza el Pessebre Vivent del Bages és el fred que acompanya tot el recorregut. Sense el termòmetre desplomant-se i sense la foscor que permet contemplar el cel estrellat, l’experiència no seria la mateixa. Dissabte, a més, la boira aportava un ambient encara més màgic i misteriós a les escenografies, com la de l’anunciació de l’àngel a la Torre Vella, que dona inici al relat bíblic, explicat a través de diferents quadres que s’alternen amb escenes costumistes.
Així, els visitants poden recórrer episodis com l’anunciació als pastors o el naixement, una de les escenes més entranyables, que enguany està interpretada per Alba Arnau, filla de Fals, i la seva parella Jordi Asensio, acompanyats del petit Joan, de pocs mesos. Els espectadors també tenen l’oportunitat de veure altres moments clau, com l’arribada dels Reis d’Orient, el Palau d’Herodes o la fugida a Egipte.
«Hi ha escenes que costen d’explicar als més petits i a vegades et fan preguntes i no saps què respondre», comentaven la Montse i l’Eduard, que visitaven el pessebre amb la seva filla, l’Àdria. Tot i això, destacaven que és important que conegui la tradició i que entengui que «el Nadal no són només regals, sinó que al darrere hi ha tota una història i una simbologia».
Les sessions es reprendran els dies 26, 27 i 28 de desembre i l’1, 3, 4 i 6 de gener. Hi haurà dues representacions per dia, la primera a les sis de la tarda i la segona a un quart de vuit del vespre.
Subscriu-te per seguir llegint
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya