El Poble Vell de Súria recupera el toc de campanes, aturat des de la Guerra Civil
La proposta, que ha sorgit de l’Associació de Veïns, retornarà els repics al campanar després de gairebé un segle mitjançant un dispositiu automàtic
Les campanes de l’Església del Roser, al Poble Vell de Súria, es tornen a escoltar després de gairebé un segle en silenci. L’Ajuntament ha fet instal·lar un dispositiu automàtic al campanar després que l’Associació de Veïns del Poble Vell demanés expressament poder tornar a sentir els tocs horaris de les campanes del barri, que no sonaven, tret d’alguns casos molt puntuals, des d’abans de la Guerra Civil.
Des de divendres, doncs, les campanes de l’Església del Roser funcionen cada hora entre les 9 del matí i les 10 de la nit, i també fan un toc a les mitges hores. Ho fa possible el dispositiu automàtic que s’ha instal·lat, i que s’ha programat perquè romangui inactiu en horari nocturn. Prèviament, l’Ajuntament va informar la parròquia de Sant Cristòfol sobre aquesta iniciativa veïnal.
De fet, després de la Guerra Civil, els veïns del Poble Vell havien pogut sentir durant uns anys els senyals horaris des del campanar, però no eren tocs produïts per les campanes, sinó per un carilló que es va instal·lar i que en simulava el so. Va funcionar fins fa una trentena d’anys, explica l’alcalde, Albert Coberó. Es va fer malbé, i es va deixar d’utilitzar.
Des d’aleshores, doncs, el campanar va romandre el silenci tret d’algunes ocasions puntuals, en misses assenyalades o festes concretes en què s’havien fet tocar manualment, com abans de la Guerra Civil, per bé que les campanes ja eren unes altres perquè les anteriors s’havien desmuntat.
A partir d’ara la intenció és que vagin funcionant regularment tots els dies, i també fora de l’horari habitual en ocasions puntuals. El proper dia 31 a la mitjanit, per exemple, tocaran les 12 campanades en una hora en què ja no haurien de sonar.
Del pressupost participatiu
La instal·lació del nou dispositiu al campanar és una de les noves actuacions demanades per l’AV del Poble Vell dins dels pressupostos participatius de l’Ajuntament, juntament amb la millora de la il·luminació de l’aparcament públic de la carretera de Sant Salvador, que es troba en curs d’implementació.
Els pressupostos participatius de l’Ajuntament de Súria tenen l’objectiu de finançar millores proposades per les associacions de veïns de la vila. Cada entitat veïnal pren la decisió sobre l’actuació que consideri més necessària per al seu barri amb plena autonomia.
Un altre dels objectius dels pressupostos participatius és contribuir a reforçar les associacions de veïns com a entitats representatives dels barris de la vila. Els projectes de les obres finançades són coordinats pels serveis tècnics de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament.
