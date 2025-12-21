Recorreguts vius per fer un viatge en el temps: descobreix els pessebres vivents del Bages i del Moianès
Nadal torna amb muntatges consolidats i millorats, recuperacions esperades i noves mirades
S’apropa Nadal i això és sinònim de Pessebre Vivent. Al Bages, tot i patir la baixa del de Món Sant Benet, hi ha diverses alternatives de referència com ara el Pessebre Vivent del Bages o la Nit Viva de Fonollosa, però també hi ha novetats destacades com el retorn del muntatge pessebrístic de Sant Fruitós. I si no n’hi ha prou, al Moianès compten amb la seva pròpia proposta a Oló.
El Pessebre Vivent del Bages, a les Torres de Fals (Fonollosa), és el més antic de la comarca i enguany torna amb una funció més per Reis. El muntatge tindrà 24 escenes bíbliques, que expliquen la història al voltant del naixement de l’infant Jesús, i d’altres de caràcter costumista, com la vida de poble o el mercat. Tot plegat, acompanyat d’efectes de so i llum que emfatitzen l’entorn natural del conjunt monumental.
Malgrat que en aquesta edició no hi ha novetats, l’objectiu és «reforçar tot el que tenim», tal com detalla el coordinador general del muntatge, Francesc Parcerisas. Amb al voltant de 280 col·laboradors entre tècnics i figurants i quasi mig segle d’història, la «gran sort» d’aquest esdeveniment és que «tothom hi participa, no hi ha una edat determinada».
També a Fonollosa, la Nit Viva escalfa motors de nou. Es tracta d’un espectacle que recrea la vida a pagès de fa més d’un segle pels carrers i les cases centenàries del Raval del Sastre i que combina quadres d’oficis antics i pessebre. Enguany, «es consolidarà el recorregut i els figurants», detallen fonts de l’organització. Després de l’aturada per la pandèmia, quan «ens va costar molt engegar de nou», sembla que cada vegada hi ha un gruix de gent més gran participant en la proposta: «És molt positiu perquè s’apunta gent jove, la gran hi continua sent i també venen d’altres localitats del voltant».
Pel que fa a les escenes, es mantindran la quarantena d’existents, com ara la recreació d’un cafè antic de poble o la premsa d’oli i el celler i s’afegirà la de l’apicultor, on es veurà «què se’n fa de la cera del rusc de les abelles» i que serà «lluïda i dinàmica». L’objectiu, doncs, és consolidar tot l’aconseguit fins ara i, també, «millorar en la qualitat de la decoració i en la recerca històrica que hi ha a darrere de cada fet, de cada quadre, de cada escena, per ser fidels a com es feia fa 150 anys».
Continuant amb les propostes del Bages hi ha una novetat destacada. Sant Fruitós de Bages recupera després de 40 anys el seu pessebre vivent. El muntatge estarà ubicat al barri de la Sagrera i, amb inici al pont d’entrada al poble sobre el Riu d’Or i final a la plaça de l’Església, comptarà amb un recorregut d’un quilòmetre que inclourà 14 escenes amb «una mirada contemporània».
A part de les tradicionals escenes del naixement o l’anunciació, s’ha optat per innovar i afegir quadres com el de Sant Josep de fuster o la visita de Maria a la seva cosina Elisabet, totes dues en estat. Com a element destacat, al final del recorregut hi haurà una representació que girarà entorn de la sopa dels pobres, una picada d’ullet a la tradicional Festa de l’Arròs de Sant Fruitós: «És una celebració amb origen medieval. Inicialment, era un dia en què es feia la sopa dels pobres perquè els més necessitats gaudissin d’un plat calent», explica la membre de la direcció.
Els quadres estaran basats en el clarobscur barroc i s’ha fet una selecció musical específica per a cada escena amb la intenció de donar valor a la música barroca catalana: «Estarà tot enllaçat. Donarem un programa amb un QR per qui vulgui anar escoltant les músiques», diu Cuadrado. També s’ha donat una interpretació diferent, tant en composició com en la il·luminació, per oferir representacions íntimes, senzilles, però amb una estètica acurada i atractiva.
Al Moianès també es pot gaudir d’un muntatge d’aquestes característiques amb el Pessebre Vivent de Santa Maria d’Oló. Aquest cap de setmana s'està celebrant l’11a edició de l’esdeveniment, que ofereix un recorregut pel nucli antic de la població. Entre les parets de pedra, els visitants poden gaudir de les escenes que rememoren les estampes de la tradició nadalenca, però també el passat olonenc i les seves tradicions.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya