Sant Vicenç torna a fer del tió el gran protagonista de l'inici del Nadal
Ni el ruixat caigut al voltant de les 4 de la tarda, just una hora abans de l’inici de la festa, no ha pogut frenar l’arribada del tió a Sant Vicenç de Castellet i la posterior celebració que ja és, amb prop de quatre dècades de trajectòria, una de les festes nadalenques de la població bagenca. O, si més no, la que ja s’ha convertit per tradició en l’obertura dels dies centrals d’aquestes dates. Centenars d’infants han pogut tornar a complir, un per un, amb una tradició tan arrelada com és la de fer cagar el tió. I, el més rellevant, després d’una bona estona d’escalfament convertint la preparació del tronc nadalenc en l’eix central de la primera part de la festa, que ha arrencat a les 5 de la tarda amb la cercavila que han encapçalat els gegantons Nen i Nena amb la colla de grallers per conduir públic i protagonistes fins a l’epicentre de la festa, la plaça de l’Ajuntament.
I és que Sant Vicenç de Castellet posa en aquesta diada del diumenge previ a Nadal el tió al centre, el converteix en el veritable protagonista. Al voltant del vell tronc ha agafat cos tota una tarda de celebració. I és que no es tracta només de picar-lo per fer-li descarregar petits presents per als infants (tradicionalment, en aquest cas, llaminadures), sinó de fer-lo el veritable protagonista, reivindicant la seva rellevància dins de la tradició nadalenca catalana.
L’aspecte més rellevant de la Festa del Cagatió que ha tingut lloc aquesta tarda de diumenge és que s’han consolidat i reforçat encara més aquest protagonisme, a través d’un dels elements més singulars que té aquesta celebració nadalenca en versió santvicentina: la figura dels ‘tioners’, personatges del bosc que aquest dia són els encarregats de portar fins a la plaça de l’Ajuntament (escenari de la festa) el tronc escollit i cuidat per a l’ocasió.
Com l’any passat, els ‘tioners’, han descarregat el tió per a aquesta edició i han saludat el públic que ja els esperava amb una cançó i coreografia pròpies. I també acompanyats del personatge del Roc, que els fa de guia i ajudant i que enguany. Perquè, un cop el tió ja és a l’escenari instal·lat a la plaça, el ‘tioner major’ ha recordat tot un seguit de pautes que calia complir per acabar de posar a punt el tronc. Per escalfar-lo adequadament.
És aquesta preparació del tió la que esdevé la següent part de la festa, que ha comptat amb l’ajuda i intervenció de diferents entitats locals. Una breu posada en escena de Pastorets i quadre de pessebre vivent per part de l’Associació Musical Castellet per posar de manifest que hi ha esperit nadalenc; danses a càrrec de l’Esbart per demostrar que es mantenen al poble les tradicions pròpies; la preparació d’un brou calent per a tothom a càrrec de l'entitat Ceps i Manduca, com a símbol de generositat. I, finalment, demostrar que tothom se sabia la cançó popular pròpia d’aquestes contrades per fer cagar el tió.
Quan s’ha complert amb tot l’escalfament, s’ha comprovat que el tió ja estava a punt per descarregar. Han estat els gegantons Nen i Nena els encarregats de fer la prova definitiva, que ha donat bon resultat. A partir de llavors, el tronc s’ha desplaçat a un altre escenari perquè, un per un, hi anessin passant tots els infants que volien fer cagar el tió. Aproximadament, mig miler.
Mentre se succeïa la ‘descarregada’, la festa ha continuat, enguany especialment animada perquè ha recuperat un protagonista que ja hi havia pres part en les primeres edicions, el popular Pep Callau, que en va ser una de les ànimes quan el Cagatió de Sant Vicenç va començar a agafar embranzida.
