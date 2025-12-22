El Consell Comarcal del Bages destina 20.400 d'euros a la recerca
Els diners provenen dels ajuts InnoBages 2025, que s'han atorgat a cinc iniciatives en la fase de projectes i, en la d'estudiants, a sis joves
Regió7
El Consell Comarcal del Bages va recepcionar fa uns dies els equips i l’alumnat beneficiaris dels ajuts InnoBages 2025, en una trobada amb els estudiants beneficiaris que refermava l’aposta de la comarca per vincular recerca, talent i teixit productiu. A la recepció hi van assistir els estudiants, professorat i personal investigador universitari.
La convocatòria d’enguany, que es fa amb el suport de la Diputació de Barcelona i el SOC, s’han destinat 20.400 euros en dues línies. A la fase de projectes, s’han finançat cinc iniciatives amb 1.500 euros cadascuna (6.000 euros en total). A la fase d’estudiants, s’han atorgat sis ajuts de 2.400 euros (14.400 euros en total). Els beneficiaris han estat tres noies i tres nois.
Els projectes finançats aborden reptes d’impacte directe al territori en col·laboració amb empreses locals. Amb Codelearn (Manresa), el projecte La Qui-Bot H₂O treballa la programació de robots amb perspectiva feminista per fomentar vocacions STEAM (PDI: Marta Tarrés, alumne: Aran Roig). Amb Aigües de Manresa, el projecte Intel·ligència Artificial per a control autònom i resilient de la xarxa d’aigua aplica models d’IA i ciberseguretat al seguiment de dades hidràuliques (PDI: Linus Manubens, alumnat: Marta Espejo i Mohammed Hashem). Amb Denso (Santpedor) i Desferres – Grup Vilà Vila, dos projectes de biolixiviació exploren la recuperació de metalls i or en residus electrònics (PDI: Toni Dorado i David Ribas, alumnes: Marta Botifoll i Alba Morral). Finalment, amb Solestany, el projecte Millora de la Seguretat i Eficiència en la Producció d’Àrid i Pedra Ornamental a la pedrera Busquets (Sallent) aporta millores en geologia aplicada, seguretat i prevenció (PDI: Lluís Sanmiquel, alumne: Tomàs Lascurain).
La consellera comarcal Marta Viladés va destacar que “InnoBages demostra que la recerca i la innovació tenen impacte quan s’arrelen al territori. Connectem empreses industrials, PDI i estudiants i hi afegim recursos perquè les idees es converteixin en resultats: talent local, reptes reals i transferència”. Per la seva banda, el president del Consell, Eloi Hernández, va remarcar que “invertir en coneixement és invertir en futur. Amb InnoBages retenim talent, enfortim les empreses en l’àmbit de la indústria i projectem el Bages com una comarca que resol problemes amb tecnologia, sostenibilitat i mirada social. Volem més aliances i més retorn en forma d’ocupació qualificada i valor afegit”.
Amb aquesta edició, el Consell Comarcal del Bages consolida InnoBages com una eina estable de col·laboració publicoprivada que impulsa projectes aplicats, oportunitats formatives i transferència de coneixement cap al teixit productiu industrial de la comarca, reforçant el posicionament del Bages en l’àmbit de la innovació i la recerca vinculada al territori.
