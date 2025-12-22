Entrevista | Olga Franquesa Responsable del CUAP Bages
"Fer un bon ús dels serveis sanitaris és una forma de cuidar el sistema i les persones"
Per evitar saturar el sistema sanitari i reduir les llargues llistes d’espera, la Regió Sanitària Catalunya Central ha engegat una campanya per informar la població sobre el recurs sanitari on s’ha de dirigir en funció de la gravetat cada cas concret, sigui el CAP, el CUAP Bages o el Servei d’Urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa
Quin servei dona el CUAP Bages ubicat a Manresa i en quins casos cal adreçar-s’hi?
És un Centre d’Urgències d’Atenció Primària, un recurs sanitari amb servei de radiologia i laboratori bàsic pensat per atendre casos de baixa i mitjana complexitat. A més, està obert les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Per a casos lleus, es recomana que la població es dirigeixi al CAP o, en cas que estigui tancat, al CUAP. La majoria poden ser resolts aquí i, si el cas resulta ser més greu, es traslladen al Servei d’Urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Com beneficia al funcionament del sistema sanitari el fet que la població sàpiga on adreçar-se en cada cas?
Fer un bon ús dels recursos sanitaris és una forma de cuidar el mateix sistema i a les persones. Com més clar tingui la ciutadania els serveis assistencials que té a l’abast i en quin cas s’han de dirigir a cadascun, millor funcionarà. Quan van a un recurs que no és l’adient, és quan es comencen a saturar i es generen cues.
I no és casualitat que la campanya informativa coincideixi amb l’època en què hi ha més contagis de grip.
Sí. És quan ens trobem amb llistes d’espera més llargues i, per tant, quan el fet d’escollir el servei sanitari on anar és encara més important.
L’increment de la demanda assistencial que provoca la grip és assumible amb el personal que hi ha?
Mesos abans de la campanya el sistema sanitari es dota de més professionals perquè ja preveiem que ens arribarà aquest increment de visites. A més, hem de tenir en compte que els professionals sanitaris també podem emmalaltir i en aquests casos la injecció de personal ens ajuda molt a cobrir baixes.
Com valora la campanya de vacunació d’aquest any?
En l’època de la Covid la població estava més conscienciada i en el cas de la grip no ho està tant. Continuem insistint des de tot arreu i intentem seguir remarcant la importància de la vacunació, ja que és la millor manera de combatre el virus i de prevenir l’ingrés dels casos greus. A més, hem identificat que la nova variant està afectant molt a pediatria. Per això, també recomanem que es vacunin els infants.
S’ha arribat ja al pic més alt de contagis o encara es poden incrementar?
En aquests moments ja ens estem trobant amb molts casos, però preveiem que vagin a més. Els pròxims dies hi haurà moltes trobades familiars i la probabilitat que aquestes reunions desemboquin en un augment dels contagis és molt alta. Per això és imprescindible que fem un bon ús dels recursos assistencials.
Coincidint amb la campanya el CUAP també estrena algunes millores.
El nombre de visites augmenta molt any rere any i, per això, treballem per millorar el servei. Per un costat, la crida del pacient ja es fa a través d’un codi personal que apareix a les pantalles de la sala d’espera i, un cop a la consulta, es valida que és la persona correcta amb una polsera que se li dona. D’aquesta forma, garantim la confidencialitat de dades personals, perquè no se’ls crida pel nom. A més, s’ha millorat la retolació dels accessos i s’ha col·locat una porta que separa la zona d’observació de la zona d’espera, també per garantir una major intimitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya