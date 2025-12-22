Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
Conjuntament amb el seu germà Martí, van ser la segona generació que va gestionar l'establiment, ell des dels fogons
A part de la seva afició per la cuina, Perich era un apassionat de les tines de pedra seca i del patrimoni cultural del Bages
Jordi Perich Singla (1952), que durant dècades va ser cuiner del restaurant Cal Carter de Mura, ha mort aquesta matinada als 72 anys. Juntament amb el seu germà Martí, va agafar les regnes del negoci familiar, fundat el 1964, i el van convertir en una referència gastronòmica al territori, ell sempre des dels fogons. Més enllà del seu amor per la cuina, Perich era un apassionat de les tines de pedra seca, del patrimoni cultural del Bages i del seu poble. El comiat serà demà, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Mura.
La família ha donat a conèixer la defunció a través de xarxes socials en un comunicat en què apareix una imatge de Perich cuinant: "Mai es va moure dels fogons, era un pencaire", apunta el seu fill, Marc Perich. A part de les seves qualitats culinàries, el muratà era conegut per la seva afabilitat i simpatia, "li encantava xerrar, era molt obert i extravertit. Tenia bon tracte amb la gent i es feia estimar".
Paral·lelament a la seva tasca com a xef, era un amant de les tines de pedra seca, especialment de les de la Vall del Flequer, i del patrimoni cultural del Bages: "Volia evitar que tot això algun dia acabés a terra, volia conservar-ho". Amb tot, Perich sempre va ser un ferm defensor del seu poble: "Estimava molt Mura". Aquest sentiment venia de família i, segurament per això, van apostar decididament per obrir Cal Carter l'any 1964. De fet, l'establiment va ser durant molt de temps "un dels centres neuràlgics del municipi".
Va ser tal la implicació de Perich en la promoció de Mura que l'any 2023 va rebre el premi Bages Impuls, en el marc de la 7a Nit de Turisme del Bages. Amb el guardó es va reconèixer la trajectòria professional del muratà i la tasca desenvolupada per donar a conèixer el poble. El seu germà, Martí Perich, que va ser alcalde de Mura, va destacar aleshores la feina feta en la reivindicació de les tines de pedra seca després del foc de Montserrat dels anys 80, que va cremar la Vall del Flequer: «La teva constant insistència en la seva importància va ser vital en les administracions per posar-les en valor i començar a actuar en la seva recuperació i protecció».
Més de 60 anys d'història
Cal Carter suma més de 60 anys d'història, i tant els seus fundadors com Jordi i Martí Perich en són l'ànima. Actualment, del negoci se'n fa càrrec la tercera generació de la família, que continua tan unida com sempre. El Marc i la Mireia són els responsables del celler, la Berta s'encarrega de l'administració i el Jordi és qui va agafar el relleu als fogons aportant un toc d'innovació, però mantenint l'essència del seu tiet. Fina Calvet i Maria Rosa Batallé també formen part de la història del restaurant. Malgrat que ja estava jubilat, Perich Singla va continuar vinculat a Cal Carter fins al darrer moment: "Estava tot el dia allà, venia a saludar els clients i, fins i tot, netejava algun bolet".
