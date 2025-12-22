El parc de Sant Llorenç del Munt controlarà amb càmeres i sensors l’escalada i l’espeleologia
Són dues activitats molt arrelades però sensibles de l’espai, i els gestors volen poder fer-ne «una gestió més sostenible»
El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac aplicarà noves tecnologies, bàsicament a partir de càmeres i sensors, per controlar i facilitar la regulació d’activitats que li són intrínseques i molt arrelades, com l’escalada i l’espeleologia.
En aquest espai natural protegit ja s’havia desenvolupat una primera fase del projecte, Tech4Nature, en el seguiment de fauna, i ara ha ampliat les solucions testades per abordar aquestes activitats especialment sensibles. Mitjançant sensors lumínics, equips acústics i sistemes de captura d'imatges, el projecte analitza la freqüència, la distribució temporal i l'impacte potencial d'aquestes pràctiques sobre colònies de ratpenats i sobre espècies nidificants.
Les dades obtingudes permetran reforçar la presa de decisions en matèria de regulació, vigilància i sensibilització, amb l'objectiu de garantir un equilibri sostenible entre l'ús públic del medi i la preservació dels valors naturals del massís. Fonts de la direcció del parc destaquen que «gràcies a aquest projecte es podran anticipar pressions, adaptar mesures de gestió i promoure un model de gaudi responsable».
A més del treball de camp, Tech4Nature avança en l'elaboració d'un estudi de referència sobre els aspectes legals i ètics del monitoratge digital en espais naturals protegits. Liderat per UICN Med amb el suport de la Fundació URV, aquest projecte oferirà el 2026 directrius pràctiques per a gestors, administracions i operadors tecnològics.
La iniciativa internacional Tech4Nature, impulsada per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) i el programa TECH4ALL d'Huawei, ha desplegat eines digitals avançades en aquest espai a cavall del Bages, el Moianès i el Vallès, i també un programa complementari de monitoratge al parc natural i Nacional de Sierra Nevada, orientat a comprendre l'ús del medi d'alta muntanya i el seu efecte sobre la biodiversitat.
Destaquen que en un context d'afluència creixent als espais naturals –els parcs nacionals d'Espanya van superar el 2024 el seu rècord històric amb més de 16 milions de visites–, Tech4Nature «incorpora tecnologia capaç de generar informació precisa i contínua sobre l'ús públic. La iniciativa, desenvolupada amb el suport del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), integra l’anàlisi automatitzada d'imatges, sensors de llum i dispositius acústics per entendre com les activitats recreatives interactuen amb la biodiversitat».
